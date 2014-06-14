۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۷

تنیس ایران به دسته دوم آسیا و اقیانوسیه صعود کرد

تیم ملی تنیس ایران با پیروزی مقابل سوریه موفق شد به عنوان تیم نخست گروه سوم رقابتهای دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه جواز صعود به دسته دوم این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله دوم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه در گروه سوم که در تهران در جریان دارد، امروز شنبه تیم ملی تنیس ایران در مصاف با سوریه به برتری دست یافت. شاهین خالدان و انوشا شاهقلی بازیکنان ایران بودند که دیدارهای انفرادی این رقابت را برگزار کردند و موفق شدند حریفان سوریه‌ای خود را با نتایج مشابه 2 بر صفر شکست دهند.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس ایران که در مرحله مقدماتی مقابل تیم‌های امارات، لبنان و سنگاپور صاحب برتری شده بود موفق شد با کسب پیروزی برابر سوریه به عنوان نخستین تیم گروه سوم دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه به گروه دوم این رقابت‎ها صعود کند.

تنیس ایران پس از سه سال موفق به صعود به گروه دوم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه شده است.

