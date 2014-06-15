عوامل موثر در صعود تنیس ایران/ باید به فکر صعود از گروه دوم باشیم

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صعود تیم ملی تنیس به دسته دوم مسابقات دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: یکی از مهمترین مسئال تاثیرگذار در این صعود ثبات مدیریتی در تیم ملی بود. ما تصمیم گرفتیم اعضای کادر فنی و بازیکنان را حفظ کنیم. این استراتژی بود که خوب جواب داد و نشان داد اگر با برنامه و به دور از احساسات و منافع شخصی تصمیم بگیریم به نتیجه خواهیم رسید.

وی با یادآوری اینکه تنیسورهای ایران برای صعود به دسته دوم آسیا و اقیانوسیه تمام دیدارهای خود را مقتدرانه پیروز شدند، خاطرنشان کرد: حضور خانواده بازیکنان در حین مسابقات آنها و همچنین حضور قابل توجه تماشاگران نشان داد که وحدت جمعی و حمایت چقدر در نتیجه‌گیری در هر شرایطی تاثیرگذار است. باید خدا را شاکر بود که این بازیکنان به خوبی پاسخ اعتماد و تشویق این افراد را دادند و به حق موفق به صعود از دسته سوم شدند.

رئیس فدراسیون تنیس با یادآوری اینکه حضور 6 هفته‌ای در مسابقات فیوچرز، حضور متوالی در تمرینات منسجم و پیگیری منظم اردوها از دیگر عوامل تاثیرگذار در آماده‌سازی بازیکنان برای صعود به دسته دوم آسیا و اقیانوسیه بود، یادآور شد: با این صعود کار ما سخت‌تر و وظیفه‌مان سنگین‌تر از همیشه شده و این نکته‌ای بود که دیروز بلافاصله بعد از اتمام مسابقات آن را به بازیکنان و مربیان گوشزد کردم.

وی ادامه داد: حالا که تنیس ایران موفق به صعود به گروه دوم آسیا اقیانوسیه شده همه باید کمک کنند تا بتوانیم حضورمان را در این گروه تثبیت کنیم و حتی به فکر صعود به گروه بالاتر هم باشیم. بازیکنان ما استعداد لازم برای انجام این کار را دارند و در حین همین مسابقات آن را به خوبی نشان دادند. همین که تیم ایران موفق شد بعد از سال‌ها لبنان را سه بر صفر شکست دهد نشان از توانایی و پیشرفت تنیس ایران دارد.

"برای تثبیت تنیس ایران در گروه دوم آُسیا و اقیانوسیه چه برنامه ریزی لازم است"؟، شایسته در پاسخ به این پرسش گفت: باید در مسابقات بین‌المللی حضور متوالی داشته باشیم تا بتوانیم آمادگی بازیکنان را حفظ کنیم به همین منظور باید هزینه لازم برای این کار فراهم شود تا به واسطه آن بازیکنان با شرایط بدنی و روحی مناسب دیدارهای خود در گروه دوم را برگزار کنند.

رئیس فدراسیون تنیس با یادآوری اینکه دیدارهای گروه دوم تنیس دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه اواخر سال شمسی و اوایل سال میلادی برگزار می‌شود، گفت: 8 تیم در این گروه حضور دارند اما نحوه برگزاری دیدارهای آنها متفاوت از دیدارهای گروه سوم است. مسابقات گروه دوم به صورت متمرکز و در یک کشور برگزار نمی‌شود. ما باید با یک تیم بازی کنیم، در صورت برد در این گروه ماندگار می‌شویم و در صورت باخت باید با تیم بازنده یک دیدار دیگر روبرو شویم.