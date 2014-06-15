داعش دستور آتش زدن کتاب های درسی در موصل را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه تروریستی داعش دستور داد تمامی کتاب های درسی در موصل به آتش کشیده شود.

داعش در توضیح این اقدام اعلام کرده است که کتاب های درسی موجود بر خلاف تعالیم اسلام است.

عناصر داعش همچنین شب گذشته چند جوان در موصل را به دلیل تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی و ریش نداشتن شلاق شد.

داعش چند روز پیش به دلیل خیانت برخی فرماندهان ارتش و پلیس موصل و با همکاری و حمایت مالی برخی کشورهای همسایه به موصل حمله و این شهر را اشغال کرد. داعشی ها پس از اشغال موصل سندی را صادر کردند و به موجب آن دستوراتی را درباره شکل پوشش زنان و مردان و استفاده نکردن از دخانیات و شرب خمر صادر کردند.