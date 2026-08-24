رضا شهیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات برنامه‌های هفته دولت در شهرستان سیریک اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۲۹ پروژه مهم در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های عمرانی، توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هفته پیش رو افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: این پروژه‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان، تسهیل تجارت در منطقه و تقویت زنجیره تأمین در حوزه سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در پیشبرد توسعه پایدار سیریک ایفا می‌کنند.

شهیدیان با بیان اینکه، این حجم از پروژه‌ها، تنوع گسترده‌ای از خدمات عمومی تا زیرساخت‌های صنعتی را در بر می‌گیرد که می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی در این منطقه باشد، افزود: انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این ۲۹ پروژه، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در منطقه سیریک فراهم شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های امسال در دو بخش «افتتاح» و «کلنگ‌زنی» دسته‌بندی شده‌اند، افزود: از مجموع این طرح‌ها، پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۷۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال تکمیل شده‌اند و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

فرماندار سیریک با اشاره به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای توزیع متوازن خدمات در سطح بخش‌های تابعه و حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: در حوزه آموزش ۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، افتتاح خواهد شد و همچنین ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان هم کلنگ‌زنی می شود.

وی در حوزه بهداشت و درمان ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: همچنین در حوزه راه و شهرسازی یک پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

شهیدیان، پروژه ها در حوزه کشاورزی و شیلات ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان عنوان کرد که به بهره‌برداری خواهد رسید، و خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی ۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۹ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حوزه ورزشی ۴ زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان، در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، در حوزه عمران شهری و روستایی ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار سیریک، به پروژه‌های شاخص این هفته اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین پروژه‌ها افتتاح قطعه دوم باند جاده میناب- سیریک به طول ۱۰ کیلومتر، افتتاح هنرستان خیرساز خالد کمالی در شهر سیریک، افتتاح دو مزرعه پرورش میگو به مساحت ۵۲ هکتار در منطقه بریزگ، افتتاح ساختمان اورژانس جاده‌ای سیکوئی، توسعه پارک های ساحلی شهرهای بندر گروگ و بندر کوهستک، کلنگ‌زنی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سیریک و کلنگ‌زنی هنرستان علوم و فنون دریایی مرحوم آراسته از مهم‌ترین پروژه‌ها است در هفته دولت مورد بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی قرار خواهند گرفت.