به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه اعتبارات عمرانی هر شهرستان و توزیع اعتبارات آن در شورای برنامه ریزی استان مشخص شده است که مدیران دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب اعتبارات در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان باید در مرحله اول نسبت به مبادله موافقتانه اقدام کنند.

شهرستان دشتی یکی از شهرستان‌هایی است که علی رغم اینکه تاکنون کارهای خوبی در آن صورت گرفته ولی هنوز به آن جایگاه واقعی خود نرسیده است که باید با عزم همگانی بتوانیم این شهرستان را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

با توجه به اینکه بالغ بر 85 درصد اعتبارات عمرانی در مرکز کشور در اختیار وزارتخانه ها است مدیران دستگاههای اجرایی استان باید نسبت به جذب این اعتبارات تلاش مضاعفی داشته باشند.

در این شهرستان برای اتمام پروژه های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران به اعتباری بالغ بر 930 میلیارد ریال نیاز است که از این مبلغ 180 میلیارد ریال آن بابت عدم تخصیص اعتبارات سال گذشته است.

یکی از ویژگی‌های تامین اعتبارات سال جدید در سطح استان و به تبع آن در شهرستان‌ها این است که پروژه جدیدی تعریف نمی‌شود مگر بر حسب ضرورت و تامین 50درصد اعتبار، این کار امکان‌پذیر است.

با این تفاصیل مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بتوانند از طریق مرکز اعتبارات ملی جذب کنند.

بیشترین اعتبار به فصل مسکن وعمران شهری اختصاص یافت

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 310 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به شهرستان دشتی اختصاص یافت.

حسین جاذک افزود: بیشترین اعتبار به فصل مسکن وعمران شهری با 45 درصد کل اعتبارات اختصاص یافته و فصل حمل ونقل و آموزش نیز به ترتیب رتبه های بعدی به خود اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه فصل صنعت و معدن نیز کمترین اعتبار را به خود اختصاص داده خاطر نشان کرد:فصل مسکن نیز با 80 پروژه بیشترین پروژه را به خود اختصاص داده است.

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان دشتی بیان داشت: اعتبارات عمرانی این شهرستان در سال جاری 310 میلیارد ریال است که بین 32 دستگاه اجرایی و14 فصل عمرانی توزیع شده است.