جذب اعتبارات ملی برای رونق اقتصاد و صنعت کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود اظهار داشت: هدفی جز خدمت به هم‌استانی‌هایم ندارم و در این راه از همه ظرفیت‌های موجود در سطح استان و کشور استفاده خواهم کرد.

وی افزود: امیدوارم با همدلی و مسئولیت‌شناسی همه کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی بتوانیم کمکی به حرکت چرخ صنعت این استان انجام بدهیم.

وی بیان داشت: لازم است نقاط قوت و ضعف این شرکت با مشارکت و همکاری همه صنعت‌گران و همه کارکنان زحمت‌کش این شرکت بررسی شود و راهکارهای نهایی مشخص و در یک فضای همدلی برای تحقق آنان گام خواهیم برداریم.

بنام، سر و سامان دادن به وضع موجود شهرک‌های صنعتی، تمرکز سرمایه‌های کوچک و خرد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه واحدهای تولیدی، پیگیری مطالبات پیمانکاران و به وجود آوردن فضای همکاری و همدلی در مجموعه صنعتگران این استان از جمله اهداف مدیریتی خود عنوان کرد.

وی تاکید کرد: همه کارکنان شهرک‌های صنعتی باید خود را مسئول و مدیر این مجموعه بدانند و به یک اندازه مسئولیت‌شناس و دلسوز باشند.

مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی خودگردان است و باید همت کنیم روی پای خود بایستیم ولی در این راه نباید از حمایت‌های دولت، وزارت صنایع و مسئولان ارشد این استان غافل شویم.

وی استفاده از اعتبارات ملی و تلاش برای اختصاص منابع و اعتبارات قابل توجه ملی به صنایع این استان را در رونق اقتصاد و صنعت کهگیلویه و بویراحمد مهم خواند و ابراز امیدواری کرد: با نگاه حمایتی سازمان صنایع کوچک و استاندار استان بتوانیم در این راه گام‌های موثری برداریم.

بنام خاطرنشان کرد: بدون شک برای موفقیت در اداره شرکت شهرک‌های صنعتی به کمک مجمع نمایندگان این استان نیاز داریم و از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین از خبرنگاران خواست تا با نقد، اطلاع‌رسانی و ارائه راهکار او را در مدیریت این مجموعه صنعتی یاری دهند.