به گزارش خبرنگار مهر، این مستند در 10 قسمت تهیه شده و در هر قسمت علاوه بر معرفی بیابان‌های ایران، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در آن مانند انرژی بادی و گرمایی و معادن موجود در کویرها بررسی شده است.

دو قسمت این مستند با عنوان «بیابان‌های لوت و کویر مرکزی ایران» به کارگردانی فخرالدین سیدی است، «اکو توریسم در کویرهای ایران» به کارگردانی بابک بهزاد و دو مستند با موضوع خشکسالی به نام «اگر باران به کوهستان نبارد» و «تاریخ تثبیت شن در ایران» به کارگردانی فرهاد ورهرام تولید شده است.

همچنین دو مستند به کارگردانی حسن نقاشی با عنوان «انرژی باد و انرژی نور در کویر»، مستند «آب در کویر» به کارگردانی عبدالمجید بقائیان، مستند «معادن کویر ایران» به کارگردانی کامیار فاروقی و مستند «تالاب گاو خونی» به کارگردانی محمد مقدم از دیگر بخش‌های این مستند 10 قسمتی است که قسمت اول آن امشب یکشنبه 25 خرداد ساعت 19:40 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.