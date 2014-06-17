سفر رئیس جمهور فرصت رفع موانع پنهان توسعه لرستان/ زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر دکتر روحانی به لرستان می تواند موانع پنهان توسعه استان و گره کور مشکلات استان را برطرف کند و استان را از عقب ماندگی نجات دهد.

وی اصلی ترین برنامه مدیریت ارشد استان در بحث پروژه های عمرانی را تکمیل و راه اندازی پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دانست و عنوان کرد: اولویت بعدی ما پروژه هایی است که بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

3 سد در استان به بهره برداری می رسد

معاون امور عمرانی استاندار لرستان یادآور شد: امسال با برنامه ریزی ویژه در بخش تامین آب شرب شهرها و تبدیل اراضی دیم به آبی سه سد را در استان به بهره برداری خواهیم رساند.

کیانپور سد ایوشان در خرم آباد، سد مروک در دورود و سد حوضیان در الیگودرز را از جمله سدهایی دانست که در هفته دولت سالجاری به بهره برداری خواهند رسید و اضافه کرد: در بخش راه های استان نیز تمام توان خود را به اجرا و اتمام چهار خطه های منتهی به مرکز استان معطوف کرده ایم.

وی افزود: عملیات چهار خطه کردن مسیر خرم آباد به کوهدشت، خرم آباد به الشتر و نورآباد و خرم آباد به پلدختر از جمله مهمترین این پروژه ها هستند.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان بحث آسفالت راه های روستایی از جمله برنامه هایی دانست که در دستور کار معاونت عمرانی قرار دارد و گفت: امسال بیش از 100 کیلومتر از راه های روستایی استان را آسفالت خواهیم کرد.

معشوره قابلیت آبی کردن 36 هزار هکتار از اراضی دیم را دارد

کیانپور سد معشوره را یکی از بزرگترین سدهای کشور برشمرد و تصریح کرد: با پیگیری های استاندار لرستان این سد که قابلیت آبی کردن 36 هزار هکتار از اراضی دیم را دارد از بلاتکلیفی نجات پیدا خواهد کرد.

وی افزود: سد معشوره علاوه بر آبی کردن زمین های دیم شهرستان کوهدشت و تولید برق در این شهرستان همچنین می تواند در توسعه صنعت توریسم و کمک به اشتغال منطقه مثمر ثمر واقع شوند.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این راستا تلاش خواهیم کرد که از تمام ظرفیت های استان برای عمران و آبادانی لرستان نهایت بهره مندی را به عمل آوریم.

کیانپور با اشاره به این موضوع که با تلاش استاندار زمینه حضور چشمگیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان فراهم شده است اظهار داشت: پروژه آزادراه اراک - خرم آباد یکی از بخشهای کریدور اصلی شمال به جنوب است که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء در حال اجرا است که امیدوراریم طبق برنامه زمانبندی شده و در موعد مقرر این پروژه به بهره برداری برسد.

27 هزار واحد مسکن مهر لرستان آماده تحویل به متقاضیان است

وی عملیاتی شدن پروژه راه آهن دورود - خرم آباد را یکی دیگر از پروژه های عمرانی و سرنوشت ساز برای استان دانست و عنوان کرد: این پروژه نیز با تلاش های شبانه روزی امسال به نتیجه رسید و تلاش خواهیم کرد این پروژه را تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره برداری برسانیم.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان مطالعات طرح راه آهن خرم آباد به اندیمشک را یکی از ضروری ترین امور برای اتصال محور دورود- خرم آباد- اندیمشک دانست و در رابطه با بحث مسکن مهر هم گفت: هم اکنون بالغ بر 45 هزار واحد مسکن مهر در حال اجرا بوده که 27 هزار واحد آن آماده تحویل به متقاضیان است.

کیانپور افزود: در حال حاضر برای تعداد 15 هزار واحد از انشعابات آب، برق و گاز مسکن مهر نصب شده و مابقی در حال انجام است.

وی گفت: در بخش بهداشت روستایی با اجرا و تکمیل خانه های بهداشت مورد نیاز روستاهای استان نیز امسال را سال جشن پایان احداث خانه های بهداشت در استان اعلام کرده ایم و با تکمیل و ساخت خانه های بهداشت مورد نیاز استان تعداد خانه های بهداشت استان به 642 واحد خواهند رسید.

80 درصد عملیات لوله گذاری انتقال آب کاکارضا انجام شده است

معاون امور عمرانی استاندار لرستان عملیات انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد که بیش از یک دهه عملیات آن راکد بوده را یکی دیگر از پروژه هایی دانست که در حال پیگیری جدی است و در اینباره گفت: این پروژه تا پایان سالجاری به نتیجه خواهد رسید.

کیانپور افزود: 80 درصد عملیات لوله گذاری این پروژه انجام شده است و به زودی مردم خرم آباد از نعمت این پروژه بهره مند حواهند شد.

وی توجه به فراهم کردن زیرساخت های گردشگری را یکی از اولویت های استاندار لرستان برشمرد و عنوان کرد: به همین منظور 29 منطقه گردشگری در استان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی شده است.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان توجه به غارهای استان را در جذب توریست و کمک به ایجاد اشتغال استان بسیار تاثیرگذار دانست و اضافه کرد: در این راستا بانک اطلاعات غارهای استان تشکیل شده است و در تلاش هستیم که با یک برنامه مدون و با واگذاری غارها به بخش خصوصی زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را برای استان فراهم کنیم.