فنایی: مازیچ اشتباهات تاثیرگذاری داشت/ بعید است دیگر به او قضاوت بدهند

محمد فنایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه قضاوت "میلوراد مازیچ" در بازی ایران برابر آرژانتین، ضمن بیان مطلب فوق گفت: داور صربستانی خودش باور نمی‌کرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل آرژانتین اینگونه بازی کند، به همین دلیل پنالتی مسلم تیم ملی ایران را نگرفت.

وی در مورد خطای بازیکن آرژانتین روی اشکان دژاگه در محوطه جریمه، خاطرنشان کرد: در واقع داور صربستانی مردد بود که خطا روی دژاگه صورت گرفته یا نه زیرا بعد از اعتراض دژاگه اخطاری به وی نداد.

کارشناس داوری فوتبال ایران در همین خصوص گفت: مطمئنا عملکرد مازیچ توسط کارشناسان داوری فیفا مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به اشتباه تاثیرگذاری که در این بازی انجام داد، نمره قبولی نخواهد گرفت و بعید است در مرحله بعدی رقابتهای جام جهانی قضاوتی به وی سپرده شود.