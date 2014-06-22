"میروسلاو کلوزه" به رکورد رونالدو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال آلمان و غنا شب گذشته با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. "میروسلاو کلوزه" در دقیقه 71 گل دوم آلمان را وارد دروازه غنا کرد.

این بازیکن در بازی با غنا پانزدهمین گل خود در رقابتهای جام جهانی را به ثمر رساند و از این حیث با رکورد رونالدوی برزیلی برابری کرد.

مهاجم لاتزیو در پایان بازی با ابراز خوشحالی به خاطر کسب این رکورد گفت: اهمیتی ندارد من از اول، بازی کنم یا به عنوان بازیکن ذخیره به زمین بیایم. همه بازی‌ها مهم هستند و به ثمر رساندن 15 گل در 20 بازی بد نیست.