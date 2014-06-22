تبلور حيات معنوي و تبيين و ترويج شاخص هاي اعتقادي/ روحانيان، پيشقراولان و پرچم داران عرصه فرهنگ و ترويج دين

به گزارش خبرنگار مهر، اول تیر به عنوان روز تبليغ و اطلاع رساني ديني نامگذاري شد. تبليغات، به معناي مجموعه اعمال گفتاري، نوشتاري، رفتاري و تصويري است كه به منظور نفوذ و تاثير گذاري در شخصيت، افكار، عقايد و احساسات مخاطبان سازماندهي مي شود و براي جهت بخشيدن به آنان در راستاي هدف و مقصدي مشخص، هويت پيدا مي كند.

تبليغات در بينش و فرهنگ اسلامي از جايگاه رفيع و ويژه اي برخوردار است. یکی از نیازهای مهم جامعه شناخت حقیقت دین است و مبلغان دینی باید درباره باورها و عقاید دینی، روشنگری و هدایت مردم را برعهده گیرند؛ زیرا عقاید، زیربنای خیلی از احکام و معارف دینی است.

یکی از ضروریات این است که مبلغان با دانش کافی وبیان وافی، سبب استحکام عقاید مردم شوند و سخنان آن ها، ایمان، خداترسی، ترس از روز محاسبه، ترس از صراط و میزان و ترس از عرضه اعمال به مأموران الهی را در مردم تقویت کنند.

بخشی از این اهداف با سخنرانی های استدلالی به دست می آید، اما علاوه بر سخنرانی های محکم و مستدل، باید مبلغان عزیز با تقویت بعد اخلاقی و عرفانی و ایجاد نوعی رقت قلب در وجود مخاطبین در قلوب مردم نفوذ و دل های مردم را با نور معارف دینی روشن کنند.

سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، ساماندهي، پشتيباني و نظارت بر تبليغات ديني - مردمي، زمينه سازي براي يافتن نيروهاي مؤمن و تأسيس تشکل هاي لازم و برنامه ريزي و هماهنگي به منظور تقويت و هدايت مداوم انجمن هاي اسلامي، تلاش در راستای احياء و اشاعه معارف، فرهنگ و تاريخ تشيع از همه راه هاي ممکن، با تأکيد بر وحدت تمام مذاهب اسلامي و حراست از آن با همکاري مراجع و نهادهاي ذيربط، تحقيق و بررسي در خصوص تبليغات سوء و تهاجم فرهنگي دشمنان و شناسايي و تحليل ترفندهاي تبليغي عليه اسلام و انقلاب اسلامي از فعالیت های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

از دیگر فعالیت های این نهاد می توان به انجام مطالعات راهبردي و بررسي هاي کاربردي در زمينه نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان و طراحي برنامه ها و شيوه هاي تبليغي نوين و اصلاح و احياي روش هاي سنتي در تبليغات اسلامي، تدوين و انتشار کتب و نشريات مناسب و ضروري، به منظور معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي و تبيين مواضع انقلاب اسلامي و انجام پژوهش هاي لازم، به ويژه در زمينه نظام تربيتي و مباني سياسي - اقتصادي و فرهنگي حکومت اسلامي و حمايت از پژوهشگران متعهد و ... اشاره کرد.

روحانيان، پيشقراولان و پرچم داران عرصه هاي فرهنگي و ترويج دين

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر رسالت روحانيان شاغل در سازمان تبليغات اسلامی را سنگين تر از ساير روحانيان دانست و گفت: این قشر، پيشقراولان و پرچم داران عرصه هاي فرهنگي و ترويج دين هستند، هر جا كه خيزش و انقلابي با منشا اسلامي پديد آمده، حتما روحانيت در آن نقش داشته پس اگر مي خواهيد انقلاب و حكومت منحرف نشود، بايد نقش روحانيت در آن پر رنگ شود.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با بیان اینکه تاسيس اين نهاد ارزشمند، از تدابير و آينده نگري حضرت امام (ره) بود افزود: حضرت امام (ره)مي خواستند، با تاسيس اين نهاد جلوي افراط و تفريط در حوزۀ ترويج دين اسلام گرفته شده و با حضور و انسجام روحانيان در سازمان تبليغات اسلامي، اسلام ناب در شهرها و روستاها تبليغ شود و افراد فرصت طلب هم مجال نيابند تا با تزريق تفكرات و عقايد مسموم به جامعه، به نام دين جنايت كنند.

وی روحانيان را ملبس به لباس مقدس پيامبر اسلام (ص) و سازمان تبليغات اسلامي را يادگار حضرت امام (ره) معرفی و خاطر نشان کرد: در دنیای کنونی هنوز برخی فکر می کنند که محدوده تبلیغ و اطلاع رسانی دین از طریق منبر فقط در مخاطبان و افراد پامنبری خلاصه می شود در حالی که با توجه به ظرفیت های فراوان در این زمینه همانند مناسبات مذهبی می توان شعاع گستره تبلیغ دینی را بسیار فراتر از سخنرانی، هیئت، مراسم مذهبی و مانند آن دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سیاستگذاری، برنامه ریزی،هدایت و نظارت بر امور دینی از جمله وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است که انسجام بخشی به موسسات قرآنی را نیز بر عهده دارد.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه انسجام بخشی به تشکل های مذهبی و موسسات فرهنگی،تشکیل کانون مداحان و شعرای آیینی از دیگر وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است عنوان کرد: تبلیغات اسلامی با اعزام مبلغ دینی به مناطق محروم و دوردست در گسترش اهداف دین گام بر می دارد.

استکبار جهانی از همه ابزار تبلیغاتی خود علیه اسلام استفاده می کند

امام جمعه موقت سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت: بی‌تردید مقوله تبلیغ اسلام و حركت در مسیر توسعه فرهنگ دینی پیمودن راهی بزرگ و در عین حال پرمسئولیت است.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس به سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: امروزه تمام تلاش استکبار جهانی این است که با استفاده از ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای زیادی که در اختیار دارد از طریق ماهواره و فضای مجازی اقدامات فراوانی بر علیه ملت و مردم ایران انجام دهد تا بتواند جوانان ما را از دین، اسلام و معنویت منحرف سازد.

وی اظهار داشت: در این راستا وظیفه تلاشگران عرصه خدمت و تبلیغات اسلامی در اشاعه فرهنگ دینی و معنوی در جامعه بسیار سنگین است و باید نسبت به هوشیاری و آگاه سازی مردم و به ویژه جوانان بیشتر تلاش کنند.

مبلغ دینی باید به تمام زوایای دین اشراف داشته بعد تبلیغ کند

امام جمعه موقت سمنان بیان کرد: تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهمی در ترویج و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه دارد و می‌تواند با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی، گام‌های موثری در این زمینه بردارد.

عبدوس با تاکید بر اینکه یک مبلغ دینی باید به تمام زوایای دین اشراف داشته باشد و بعد تبلیغ کند ادامه داد: مجموعه عملکرد و اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی، بیانگر این است که این نهاد امروز به مقطعی از پختگی و تکامل رسیده است.

وی با بیان اینکه فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه کاری وسیع و گسترده ای را شامل می شود، به نقش ویژه و حاکمیتی آن اشاره کرد و گفت: آحاد مسئولان و کارکنان این مجموعه عظیم دینی در سراسر کشور باید از آگاهی و شناخت کافی نسبت به نقش و کارکردهای مهم این سازمان برخوردار باشند.

تبلیغات اسلامی استان سمنان، اقدامات خوبی در زمینه تقویت بنیان های اعتقادی جوانان داشته است

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به اینکه مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی استان، اقدامات بسیار خوبی را در زمینه برگزاری دوره های آموزشی معرفت افزایی و تقویت بنیان های اعتقادی و اخلاقی جوانان داشته است، بر ضرورت استمرار و غنا بخشی این گونه برنامه ها تاکید کرد.

عبدوس همچنین لزوم افزایش تعاملات و همکاری های مشترک این سازمان با دیگر دستگاه های استان از جمله آموزش و پرورش در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را یادآور شد و افزود: ساماندهی هیئات مذهبی، برگزاری کلاس های قرآنی و اعزام مبلغ را از مهم ترین زمینه های کاری سازمان تبلیغات اسلامی است.

با اطلاع رسانی دقیق در راستای تحکیم مبانی اسلامی و قرآنی گام برداریم

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن اول تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی خاطر نشان کرد: این روز برای مبلغان دین و حافظان سنگر فرهنگ اسلامی فرصتی نیكو است تا بیش از پیش همت خود را بر شناساندن گوهر اصیل معرفت حق مصروف بدارند و در گشایش هر چه بیشتر مسیر توسعه فرهنگ دینی تلاش کنند.

حجت الاسلام محمد رضا حدادیان تصریح کرد: با توجه به هجمه هایی که در پیکره فرهنگ کشور وارد می شود لازم است تا با اطلاع رسانی دقیق در راستای تحکیم مبانی اسلامی و قرآنی گام برداریم.

وی با بیان این مطلب که سازمان تبلیغات اسلامی در عین برقراری رابطه دو سویه میان مبلّغ و مخاطب، از طریق عملكرد و رفتار مبلّغانش، تعریف می‌شود عنوان کرد: در رأس شیوه‌های تبلیغ دینی اخلاق و رفتار صالح مبلّغ قرار دارد و این نوع تبلیغات، با شیوه‌های تبلیغات غربی تفاوت جوهری دارد.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با تاکید بر اینکه در تبلیغات اسلامی، اخلاص، تقرب الهی و نیت صادقانه از اصول اجتناب ‌ناپذیر و ضروری مبلّغ است اذعان داشت: امروز که بحران های فرهنگی درصدد تهی کردن روح انسانها از معنویت است، تبلیغ دین و ارزش های نشات گرفته از آن برای مقابله با این بحران ها ضرورت ویژه ای دارد.

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گزارش از عصمت سالار