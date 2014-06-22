سازمان بازرسی دچار خطا شود نظام اداری ضرر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صنایع در دومین همایش سراسری مدیران آموزش سازمان ها و دستگاه های اجرایی اظهار داشت: سازمان بازرسی اگر در وظایف خود دچار خطا شود نظام اداری و اجرایی کشور بیش از همه ضرر می کند زیرا اگر سازمان بازرسی به سمت نادرستی هدایت کند ممکن است دستگاه های اجرایی مرتکب خطا شوند.

وی افزود: بیشترین تخلفات و جرائم دستگاه های اجرایی به دلیل نداشتن آگاهی از قوانین است اگر به سازمان ها اطلاعات صحیح بدهیم باعث کاهش تخلفات در سازمان های اداری می شویم.

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید تحت نظارت قرار گیرند و باید بدانیم نظارت یک فعالیت مشارکتی است.

وی به پروژه الگوی نظارت اشاره کرد و افزود: ما مخاطب را جزو اصلی این فرآیند به حساب می آوریم. نظارت از مخاطب دستگاه اجرایی شروع شده و به وی ختم می شود. اگر مشاوره امین داشته باشیم که درستی یا نادرستی تصمیم مدیری را اعلام می کند نباید در مقابل آن سدی ایجاد کرد.