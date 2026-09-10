به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه ششمین جلسه ستاد بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده جنگ در اصفهان اظهار کرد: در راستای دستور استاندار اصفهان و با هدف حمایت از تولید و اشتغال، جلسات این ستاد پنجشنبه هر هفته با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا مشکلات واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت میدانی و مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در ششمین جلسه این ستاد، پرونده و مسائل ۱۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با احتساب ۶۸ واحدی که در پنج جلسه گذشته تعیین تکلیف شده‌اند، مجموع بنگاه‌های بررسی‌شده به ۸۳ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: از میان این واحدها، ۲۴ شرکت دانش‌بنیان هستند که در روند بررسی‌ها توجه ویژه‌ای به مسائل و ظرفیت‌های آنها شده است.

وی با اشاره به مصوبات ستاد بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده جنگ گفت: تا پایان جلسه پنجم، در مجموع ۱۸۴ مصوبه برای رفع موانع و مشکلات واحدها به تصویب رسیده است که ۲۵ مصوبه جنبه عمومی و تسهیل‌گر داشته و ۱۵۹ مصوبه نیز به‌صورت اختصاصی برای حل مشکلات بنگاه‌های مشخص تدوین و ابلاغ شده است.

خسروی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسات به موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، گمرک، شرکت شهرک‌های صنعتی، نظام بانکی و محیط‌زیست مربوط بوده است که با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم برای رفع موانع و بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید اتخاذ شده است.

هزینه کارشناسی خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداخت می‌شود

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی و برآورد دقیق خسارت‌های واردشده به واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: برای تسریع در روند حمایت و کمک‌رسانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان هزینه اعزام کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی خسارت واحدها را پرداخت می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: با وجود این حمایت، هنوز تعدادی از شرکت‌های آسیب‌دیده برای ثبت درخواست کارشناسی و تعیین میزان خسارت اقدام نکرده‌اند.

وی از مدیران این واحدها خواست در اسرع وقت به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه و درخواست کارشناسی رسمی خسارت خود را ثبت کنند تا پس از تعیین و مستندسازی میزان خسارت، امکان پیگیری برای تخصیص حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم فراهم شود.

خسروی خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های آسیب‌دیده با حمایت مدیریت ارشد استان و به‌صورت هفتگی ادامه خواهد داشت و هدف اصلی این جلسات، رفع موانع، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار فعالیت است.