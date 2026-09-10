ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت صنعا با حضور در مناطق تازه آزادشده در ساحل غربی یمن، بر ادامه مبارزه برای آزادسازی بخش‌های باقی‌مانده این کشور تأکید کرد و وعده داد این مسیر تا آزادی کامل سرزمین یمن ادامه خواهد یافت.



انتشار تصاویر حضور العاطفی در مناطق عملیاتی، ادعاهای مطرح‌شده درباره ترور او در روز گذشته را زیر سؤال برده است.