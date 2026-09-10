به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی، نیازمند تعامل مستمر و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی دقیق موانع پیش روی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، فرآیندهای اداری را تسهیل کنند تا زمینه برای فعالیت شفاف، سریع و کم‌هزینه بخش خصوصی در استان فراهم شود.

استاندار بوشهر با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از فعالان اقتصادی بیان کرد: رویکرد دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان در مواجهه با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازرگانان باید بیش از گذشته حمایتی و تسهیل‌گرانه باشد.

نظارت نباید فعالیت واحدهای سالم را مختل کند

زارع با تأکید بر ضرورت صیانت همزمان از حقوق مردم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم گفت: فرآیندهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات باید به شکلی انجام شود که ضمن برخورد با تخلف و حفظ حقوق عمومی، فعالیت واحدهای اقتصادی سالم دچار اختلال نشود.

وی ادامه داد: رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و تجارت و بازرگانی و همچنین صیانت از اشتغال موجود باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

استاندار بوشهر همچنین از همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و اداره‌کل استاندارد استان در زمینه ترخیص کالاها در دوره جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و نقش این مجموعه را در تسهیل تجارت و استمرار جریان تأمین کالا مهم دانست.

وی گفت: کاهش زمان پاسخگویی و بررسی درخواست‌ها از بیش از ۱۰ روز به کمتر از سه روز طی سه ماه اخیر، اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و تسریع فرآیند ترخیص کالا محسوب می‌شود.

زارع بر ضرورت استمرار این رویکرد تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید کاهش زمان ارائه خدمات و پاسخگویی به فعالان اقتصادی را به عنوان بخشی از فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار دنبال کنند.

ضرورت تقویت ارتباطات در شهرک‌های صنعتی

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد.

وی از اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات استان خواست با همکاری اپراتورهای ارتباطی و مشارکت شرکت‌های خدماتی و بخش خصوصی، مشکلات پوشش و کیفیت شبکه‌های ارتباطی در شهرک‌های صنعتی را برطرف کنند.

زارع اظهار کرد: زیرساخت‌های ارتباطی مناسب، یکی از الزامات فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی در شرایط امروز است و ضعف در این حوزه می‌تواند روند فعالیت، ارتباطات تجاری و ارائه خدمات واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کند.

وی تسریع در رفع مشکلات ارتباطی شهرک‌های صنعتی را ضروری دانست و خواستار همکاری همه مجموعه‌های مرتبط برای ارتقای پوشش و کیفیت خدمات ارتباطی در این مناطق شد.