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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

الهی‌راد: ۳۴۸ پایگاه جشن عاطفه‌ها در خراسان شمالی برپا می‌شود

الهی‌راد: ۳۴۸ پایگاه جشن عاطفه‌ها در خراسان شمالی برپا می‌شود

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از برپایی ۳۴۸ پایگاه جشن عاطفه‌ها در استان و پیش‌بینی جمع‌آوری ۲۵ میلیارد ریال کمک برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، مجید الهی‌راد در خصوص پویش ملی «جشن عاطفه‌ها» با شعار «آینده‌ساز باشیم» اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، این پویش در استان خراسان شمالی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند، همواره یکی از اولویت‌های اصلی و محوری کمیته امداد امام خمینی (ره) است، افزود: این جشن با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش و با تلاش مجاهدانه کمیته امداد استان و حمایت خیرین در جریان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند زیر چتر حمایتی این نهاد قرار دارند، از مردم خیر و نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش، زمینه را برای تحصیل این عزیزان تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید فراهم آورند.

الهی‌راد ادامه داد: این نهاد با ارائه خدمات متنوعی از جمله اهدای لوازم‌التحریر، کمک‌هزینه‌های تحصیلی، اعزام به اردوهای فرهنگی و تفریحی و همچنین حمایت از تحصیلات دانشگاهی، تلاش می‌کند تا چرخه فقر را شکسته و فرصت‌های برابر تحصیلی را برای تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت فراهم سازد.

وی بیان کرد: جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی در آستانه سال تحصیلی است که مردم عزیز و خیرین با مشارکت و پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، یاری‌گر دانش‌آموزان در تأمین نیازهای ضروری تحصیلی‌شان خواهند بود.

الهی‌راد با اشاره به آمار کمک‌های سال گذشته، افزود: سال گذشته به همت خیرین نیک‌اندیش بیش از ۱۶ میلیارد ریال کمک نقدی و کالایی جمع‌آوری شد و امسال پیش‌بینی می‌کنیم این میزان به حدود ۲۵ میلیارد ریال برسد.

مدیرکل کمیته امداد استان در خصوص نحوه مشارکت مردم، گفت: هموطنان گرامی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۶۱۰ واریز نمایند. همچنین امکان واریز از طریق کد دستوری #۰۵۸ *۸۸۷۷* نیز فراهم است.

گفتنی است، در این پویش مجموعاً ۳۴۸ پایگاه شامل ۱۵۰ پایگاه در سطح مدارس استان، ۱۷۴ پایگاه در مراکز نیکوکاری و ۲۴ پایگاه نیز در ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده جمع‌آوری کمک‌های خیرین هستند.

کد مطلب 6943355

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