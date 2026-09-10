به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، مجید الهی‌راد در خصوص پویش ملی «جشن عاطفه‌ها» با شعار «آینده‌ساز باشیم» اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، این پویش در استان خراسان شمالی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند، همواره یکی از اولویت‌های اصلی و محوری کمیته امداد امام خمینی (ره) است، افزود: این جشن با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش و با تلاش مجاهدانه کمیته امداد استان و حمایت خیرین در جریان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند زیر چتر حمایتی این نهاد قرار دارند، از مردم خیر و نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش، زمینه را برای تحصیل این عزیزان تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید فراهم آورند.

الهی‌راد ادامه داد: این نهاد با ارائه خدمات متنوعی از جمله اهدای لوازم‌التحریر، کمک‌هزینه‌های تحصیلی، اعزام به اردوهای فرهنگی و تفریحی و همچنین حمایت از تحصیلات دانشگاهی، تلاش می‌کند تا چرخه فقر را شکسته و فرصت‌های برابر تحصیلی را برای تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت فراهم سازد.

وی بیان کرد: جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی در آستانه سال تحصیلی است که مردم عزیز و خیرین با مشارکت و پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، یاری‌گر دانش‌آموزان در تأمین نیازهای ضروری تحصیلی‌شان خواهند بود.

الهی‌راد با اشاره به آمار کمک‌های سال گذشته، افزود: سال گذشته به همت خیرین نیک‌اندیش بیش از ۱۶ میلیارد ریال کمک نقدی و کالایی جمع‌آوری شد و امسال پیش‌بینی می‌کنیم این میزان به حدود ۲۵ میلیارد ریال برسد.

مدیرکل کمیته امداد استان در خصوص نحوه مشارکت مردم، گفت: هموطنان گرامی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۶۱۰ واریز نمایند. همچنین امکان واریز از طریق کد دستوری #۰۵۸ *۸۸۷۷* نیز فراهم است.

گفتنی است، در این پویش مجموعاً ۳۴۸ پایگاه شامل ۱۵۰ پایگاه در سطح مدارس استان، ۱۷۴ پایگاه در مراکز نیکوکاری و ۲۴ پایگاه نیز در ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده جمع‌آوری کمک‌های خیرین هستند.