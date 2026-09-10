به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر پنجشنبه در جلسه مشترک شورای مرکزی و شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی که همزمان با برگزاری همایش سراسری شورای مرکزی این سازمان در تبریز برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی در زمینه توسعه گلخانههای هایتک و صادراتمحور جایگاه ممتازی دارد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ هکتار گلخانه صادراتمحور در استان وجود دارد و حدود ۴۰۰ هکتار گلخانه جدید نیز طی دو سال آینده در حال احداث است که با تکمیل و بهرهبرداری از این واحدها، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در محیط کنترلشده و صادراتمحور افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی را در تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص و مهارتمحور مهم دانست و گفت: باید ارتباط میان دانش، مهارت و عرصه تولید تقویت شود.
شفیعی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه ادامه داد: موضوع بهرهوری و تأمین محصولات اساسی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و تحقق این اهداف در شرایط فعلی نیازمند حرکت جدی به سمت افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص در بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش کشاورزی بیان کرد: پس از مسئله آب، ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی تولید تبدیل شده و افزایش هزینههای تولید و انرژی فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است؛ بهگونهای که این هزینهها در مواردی از توان واحدهای کوچک و خرد تولیدی خارج شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی راهکار مقابله با این شرایط را افزایش بهرهوری و حرکت به سمت توسعه عمودی عنوان کرد و گفت: در شرایط افزایش هزینههای تولید، به جای تکیه صرف بر توسعه سطح تولید باید از دانش، فناوری و روشهای نوین برای افزایش بهرهوری استفاده کنیم.
شفیعی با تأکید بر ضرورت تربیت مهندسان ماهر و توانمند افزود: مهندس کشاورزی علاوه بر دانش دانشگاهی باید مهارت عملی داشته باشد و بتواند با حضور مؤثر در واحد تولیدی، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را شناسایی و برای آنها راهکار ارائه کند.
وی ادامه داد: باید به سمت تربیت کارشناسان حرفهای و توانمند حرکت کنیم و در کنار آن، زمینه حضور و تقویت بخش خصوصی نیز فراهم شود. کارشناسانی که آموزش عملی دیده و از مهارت کافی برخوردار باشند، میتوانند خدمات مؤثرتری به تولیدکنندگان ارائه دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای استان اظهار کرد: اقدامات خوبی در استان انجام شده و این ظرفیت وجود دارد که آذربایجان شرقی در برخی حوزهها به عنوان استان پایلوت مورد استفاده قرار گیرد.
شفیعی از ایجاد دفتر مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشگاه خبر داد و گفت: طرح تحولی ترویج نیز آماده شده و در حوزه تعاونیهای روستایی نیز برنامههایی دنبال میشود تا از ظرفیت کارشناسان کشاورزی در این مجموعهها استفاده شود.
وی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید افزود: حدود ۳۰۰ کارشناس در این طرح بهکار گرفته شدهاند و زمینه استفاده گسترده از ظرفیت بخش خصوصی نیز فراهم شده است. این طرح علاوه بر کمک به تولید، فرصت مناسبی برای آموزش عملی و کسب تجربه کارشناسان در عرصه واقعی تولید فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت مدیریت منابع آب در استان تأکید کرد و گفت: در برخی دشتها به دلیل کمبود منابع آب، طرحهای چندساله در حال اجراست و در حوزه پایاب چاهها و سدها نیز میتوان از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی استفاده بیشتری کرد.
شفیعی افزود: اجرای امور فنی و اجرایی پایاب سدها از ابتدا تا انتها میتواند با استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند این حوزه انجام شود.
بیش از ۱۵ هزار عضو حقیقی در نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی
در ادامه این نشست، نادر ابراهیمی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بیش از ۱۵ هزار عضو حقیقی و بیش از ۶۰۰ عضو حقوقی دارد.
ابراهیمی با تشریح اقدامات و برنامههای انجامشده، ظرفیتها، مسائل و چالشهای موجود و برنامههای پیشروی سازمان را نیز تشریح کرد.
در این نشست، اعضای شورای مرکزی و شورای استانی سازمان نیز دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کردند و بر تداوم تعامل و همافزایی میان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای ارتقای خدمات تخصصی، افزایش بهرهوری و نقشآفرینی مؤثرتر در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأکید شد.
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