به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور با اشاره به آخرین وضعیت عملیات بازسازی تونلهای شهید میرزایی اظهار کرد: این تونلها شامل مسیر رفت و برگشت در محور بندرعباس ـ حاجیآباد ـ سیرجان است که پس از آسیبهای ایجادشده، عملیات بازسازی و ایمنسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در مسیر رفت، عملیات تخریب و آواربرداری در دهانه ورودی تقریباً به پایان رسیده و پیشبینی میشود طی چند روز آینده اجرای فونداسیون در این بخش آغاز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در دهانه خروجی مسیر رفت نیز به دلیل ضرورت هدایت بخشی از ترافیک مسیر بندرعباس به سمت حاجیآباد و سیرجان، محدودیتهایی برای اجرای عملیات وجود دارد، اما تلاش میکنیم عملیات تخریب و بازسازی این دهانه نیز حداکثر طی دو هفته آینده انجام شود.
صادقیپور با تشریح وضعیت مسیر برگشت به سمت بندرعباس نیز گفت: در هر دو دهانه ورودی و خروجی این تونل، اجرای قالبهای فلزی پیشساخته و سازه تونل در حال انجام است و در مجموع حدود ۲۵ متر از این سازهها باید اجرا شود.
وی بیان کرد: در دهانه ورودی مسیر برگشت، حدود ۶ متر از عملیات اجرای سازههای فلزی پیشساخته انجام شده و ادامه کار نیز در حال اجراست. در دهانه خروجی نیز حدود ۱۳ متر از این عملیات انجام شده و بخش باقیمانده طی هفته آینده تکمیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: عملیات آرماتوربندی و اجرای بتن در دهانه خروجی نیز انجام شده و با تداوم روند فعلی، امیدواریم عملیات اجرای سازههای فلزی و تونل پیشساخته در مسیر برگشت به سمت بندرعباس حداکثر ظرف یک ماه آینده به پایان برسد.
صادقیپور تأکید کرد: همزمان با بازسازی مسیر برگشت به بندرعباس، عملیات بازسازی مسیر رفت نیز در حال انجام است و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا شرایط تردد در این محور هرچه سریعتر به وضعیت ایمن و عادی بازگردد.
نظر شما