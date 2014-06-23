تاسيسات گردشگري استان سمنان استاندارد سازي می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدين مقدسي صبح دوشنبه در نشست تبيين نحوه استاندارد سازي خدمات تاسيسات گردشگري استان سمنان در محل اداره کل میراث فرهنگی صنايع دستي و گردشگري استان سمنان گفت: استاندارد سازي خدمات تاسيسات گردشگري استان، نسبت به استان هاي مازندران و گلستان، در اولويت قرار دارد.

وي هدف از اجراي اين طرح را افزايش سطح ارائه خدمات به مسافران و گردشگران عنوان كرد و افزود: واحدها پس از ارزيابي، بايد مغايرت ها را به خصوص در زمينه نبود ايمني بنا رفع كنند و در غير اين صورت تعليق مي شوند.

مدير عامل تطبيق استاندارد سازي خدمات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، افزود: تيم‌هاي ارزيابي در سه حوزه شامل گردشگري، ايمني و بهداشت و ابنيه، نحوه ارائه خدمات در تاسيسات گردشگري را بررسي مي‌كنند.

مقدسي با اشاره به اينكه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر استاندارد سازي سطح ارائه خدمات تاكيد دارد، گفت: سامانه استاندارد سازي خدمات نيز تا دو هفته آينده رونمايي مي شود.

محمد حسین بحرالعلومی مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان نيز در اين نشست، با اشاره به كمبود تعداد واحدهاي اقامتي به ويژه هتل در اين استان گفت: افزايش تعداد واحدهاي اقامتي و ارتقاي سطح ارائه خدمات رساني موجب افزايش اقامت مسافران در استان مي شود.

سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان نيز گفت: صدور يا تمديد پروانه بهره برداري تاسيسات گردشگري منوط به اقدام، براي ارزيابي و اخذ گواهينامه استاندارد كيفيت است.

سعيد شريعتي پور افزود: نرخ واحدهاي تاسيسات گردشگري كه استانداردهاي سازمان را رعايت كرده و گواهينامه كيفيت خدمات گردشگري دريافت كنند، توسط بهره بردار تعيين مي شود.

21 مركز اقامتي شامل (هتل، مهمانسرا و مهمانپذير) با ظرفيت يك هزار و 100 تخت، 35 واحد رستوران بين راهي و 20 دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در استان سمنان فعاليت دارند.