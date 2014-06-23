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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

مهنام مطرح کرد:

کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي با برگزاري جام مولاي عرشيان/ شهرداري اصفهان نيازمند کمک مالي نيست

کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي با برگزاري جام مولاي عرشيان/ شهرداري اصفهان نيازمند کمک مالي نيست

اصفهان – خبرنگار مهر: معاون ورزشي سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که ناهنجاري‌هاي اجتماعي با برگزاري جام مولاي عرشيان در اصفهان کاهش مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا مهنام ظهر دوشنبه در نشست خبري مسابقات فرهنگی ورزشی مولای عرشیان پیرامون برگزاري اين مسابقات ورزشی اظهار داشت: ورزش در هويت ملي سهم بسيار زيادي داشته و در حال حاضر توجه به مسئله ورزش و افزايش توجه به آن از سوي مسئولان در اولويت قرار گرفته است.

وي با اشاره به برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان در اصفهان بيان داشت: اصحاب رسانه بايد بيش از گذشته به مسابقات جام مولاي عرشيان توجه نشان دهند و کاري کنند که اين مسابقات تاثيرگذاري بيشتري نسبت به گذشته داشته باشد.

معاون ورزشي سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز اين مسابقات از سال 1383 بيان داشت: اين مسابقات از سال 1383 با پيشنهاد شهردار اصفهان و با هدف ارتقاي کيفيت برنامه‌هاي بعد از افطار جوانان اجرا شد.

وي با بيان اينکه برگزاري اين مسابقات باعث کاهش ناهنجاري‌هاي جامعه مي‌شود، ادامه داد: برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان، ناهنجاري‌هاي موجود در سطح شهر اصفهان را کاهش داده و اين مسئله مورد تاييد نيروي انتظامي نيز بوده است بنابراين تلاش ما بر ارتقاي سطح اين مسابقات است.

مهنام با بيان اينکه عناصر فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان در دستور کار قرار دارد، گفت: رويکرد ما در مسابقات جام مولاي عرشيان، توجه به مسائل فرهنگي است و ما تجربه نشان داده که اين مسابقات به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود.

وي با اشاره به بودجه‌هاي اختصاص يافته به اين مسابقات بيان داشت: شهرداري اصفهان نيازي به دريافت پول از کسي ندارد اما در صورتي که اسپانسري وارد فعاليت شود، مي‌توانيم با آن همکاري کرده و از آن استفاده کنيم.

وی افزود: در بحث سیاسی نیز به دلیل اعتقاد شخصی خودم، هیچ گاه اجازه نداده‌ام که موضوعات سیاسی وارد بحث مسابقات شود و در بحث اقتصادی نیز پولی که شهرداری از شرکت کنندگان دریافت می‌کند تنها به دلیل نظم دادن به مسابقات بوده و شهرداری نیازمند کمک مالی نيست ولی اگر اسپانسری حاضر به قرارداد شود، با وي قرارداد مي‌بنديم.

مهنام درباره مشکلات برگزاری در سال‌های پیش خاطرنشان کرد: به طور قطع هر فعالیت اجرایی دارای مشکلاتی بوده و سال‌های پیش نیز وجود داشته و ما در حال برطرف کردن آنها هستیم تا امسال این مشکلات را نداشته باشم وهمینطور با نیروی انتظامی و اداره برق نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

کد مطلب 2317903

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