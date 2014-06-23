به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا مهنام ظهر دوشنبه در نشست خبري مسابقات فرهنگی ورزشی مولای عرشیان پیرامون برگزاري اين مسابقات ورزشی اظهار داشت: ورزش در هويت ملي سهم بسيار زيادي داشته و در حال حاضر توجه به مسئله ورزش و افزايش توجه به آن از سوي مسئولان در اولويت قرار گرفته است.

وي با اشاره به برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان در اصفهان بيان داشت: اصحاب رسانه بايد بيش از گذشته به مسابقات جام مولاي عرشيان توجه نشان دهند و کاري کنند که اين مسابقات تاثيرگذاري بيشتري نسبت به گذشته داشته باشد.

معاون ورزشي سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز اين مسابقات از سال 1383 بيان داشت: اين مسابقات از سال 1383 با پيشنهاد شهردار اصفهان و با هدف ارتقاي کيفيت برنامه‌هاي بعد از افطار جوانان اجرا شد.

وي با بيان اينکه برگزاري اين مسابقات باعث کاهش ناهنجاري‌هاي جامعه مي‌شود، ادامه داد: برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان، ناهنجاري‌هاي موجود در سطح شهر اصفهان را کاهش داده و اين مسئله مورد تاييد نيروي انتظامي نيز بوده است بنابراين تلاش ما بر ارتقاي سطح اين مسابقات است.

مهنام با بيان اينکه عناصر فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در برگزاري رقابت‌هاي جام مولاي عرشيان در دستور کار قرار دارد، گفت: رويکرد ما در مسابقات جام مولاي عرشيان، توجه به مسائل فرهنگي است و ما تجربه نشان داده که اين مسابقات به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود.

وي با اشاره به بودجه‌هاي اختصاص يافته به اين مسابقات بيان داشت: شهرداري اصفهان نيازي به دريافت پول از کسي ندارد اما در صورتي که اسپانسري وارد فعاليت شود، مي‌توانيم با آن همکاري کرده و از آن استفاده کنيم.

وی افزود: در بحث سیاسی نیز به دلیل اعتقاد شخصی خودم، هیچ گاه اجازه نداده‌ام که موضوعات سیاسی وارد بحث مسابقات شود و در بحث اقتصادی نیز پولی که شهرداری از شرکت کنندگان دریافت می‌کند تنها به دلیل نظم دادن به مسابقات بوده و شهرداری نیازمند کمک مالی نيست ولی اگر اسپانسری حاضر به قرارداد شود، با وي قرارداد مي‌بنديم.

مهنام درباره مشکلات برگزاری در سال‌های پیش خاطرنشان کرد: به طور قطع هر فعالیت اجرایی دارای مشکلاتی بوده و سال‌های پیش نیز وجود داشته و ما در حال برطرف کردن آنها هستیم تا امسال این مشکلات را نداشته باشم وهمینطور با نیروی انتظامی و اداره برق نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.