گلاره عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خود در جمع بازیگران مجموعه تلویزیونی «مدینه» گفت و بیان کرد: من شامگاه دوم تیرماه به جمع بازیگران این مجموعه پیوستم و در این سریال نقش دختری به نام بیتا را دارم و اجازه ندارم بیش از این داستان را لو دهم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان ماه مبارک رمضان درگیر بازی در این مجموعه خواهد بود، بیان کرد: چون حجم این کار سنگین است تا پایان ماه مبارک رمضان درگیر همین سریال خواهم بود و بعد از آن هم منتظر خواهم ماند تا ببینم نتیجه کارم در این مجموعه چگونه خواهد بود این نتیجه برای من خیلی اهمیت دارد چون دوست دارم کار خوب انجام دهم و کارم دیده شود.

بازیگر فیلم «شیار 143» با بیان اینکه دغدغه اصلی من این نیست که پرکار باشم، اضافه کرد: دغدغه اصلی من این است که مردم کارهایم را دوست داشته باشند و از عهده ایفای نقش‌هایم خوب برآیم. حتی به همین دلیل اگر زمانی هم 2 کار خوب با هم به من پیشنهاد شود فقط یکی را قبول می‌کنم چون ممکن است کیفیت دیگری پایین بیاید.

عباسی به دیگر کارهایی که قرار بوده در سال‌های گذشته برای ماه رمضان داشته باشد اشاره کرد و گفت: تا الان فقط سریال «نون و ریحون» را داشتم که برای ماه رمضان بود البته چند کار هم داشتم که قرار بود برای ماه رمضان باشد اما در زمان دیگری پخش شد.

بازیگر مجموعه «شیدایی» درباره پخش سریال در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان باکس خوبی برای پخش برنامه است و سریال‌ها این شانس را دارند که کارشان بیشتر دیده شود البته امسال کارها با جام جهانی همزمان شده است و موفقیت برنامه ها بستگی به ساعت پخش و سیاست‌های تلویزیون دارد.