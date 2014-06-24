زوائد بصری خیابان تاریخی ناصرخسرو حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان های انقلاب، ناصر خسرو و تجریش به علت ازدحام جمعیت و پر رفت و آمدترین خیابان های شهر تهران مملو از تبلیغات و ساختمان های پیچیده در هم است که همین تجمع باعث شده تا منظر نامناسبی را پیدا کنند. هر شرکت و مغازه داری سعی کرده، تابلوهای تبلیغاتی خود را بزرگتر در معرض دید مردم قرار دهد. این زوائد اگرچه خلاف قانون است اما به عرفی تبدیل شده که دیگر کسی از افزودن این زوائ شهری به کسی خورده نمی گیرد. اما رفته رفته توسعه شهری این حجم زوائد بصری را بیشتر و چهره شهر تهران را زشت کرده است. به همین علت سازمان زیباسازی شهر تهران تصمیم گرفته تا نخستین اقدامات را در جهت زیبایی بصری خیابانهای پر رفت و آمد تهران آغاز کند.

امیرمسعود انوشفر از طراحان ایرانی به خبرنگار مهر گفت: پیرایش شهری از مباحثی است که قرار است در وهله اول در خیابان ناصر خسرو انجام شود. حتی این کار را از شب پیش هم شروع کرده اند و برخی از جزئیات توسط اهالی خیابان جمع شده است. می خواهیم هر چیزی که در بصر و نماهای شر وجود دارد حذف شود، هیچ دلیلی نیست که حقوق شهروندی از طریق رعایت نکردن مناظر شهری پایمال شود. امسال بحث پیرایش شهری و مدیریت شهری مطرح شده و زیباسازی درگیر این موضوع است.

وی گفت: قرار است این طرح در 22 منطقه شهر تهران انجام شود اکنون 106 نوع زائده را در تهران مورد مطالعه قرار داده ایم. مانند کانال های کولر، تبلیغات و تابلوها و حتی بند رخت خانه ها!

انوشفر بیان کرد: من به عنوان مشاور و مهندس معمار با شهرداری در این زمینه همکاری می کنم.

یاسر جعفری مدیر طراحی شهری سازمان زیباسازی هم خیابان ناصر خسرو را به عنوان پایلوت معرفی کرد و گفت: از قبل عید تقریبا اقدامات در این زمینه انجام شده است خیابان ناصر خسرو به عنوان خیابانی با وجهه میراثی، محور فرهنگی خیابان انقلاب و خیابان تجریش هم به علت تجاری بودن آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تعریف دقیقی از پیرایش شهری وجود ندارد گفت: تسهیل گری و مشارکت مردمی زمان بر است. در این خیابان ها دفاتری وجود دارد که مالکان ساختمان ها می توانند از آنها هم مشورت بگیرند.

جعفری گفت: نصب بسیاری از این زوائد خلاف قانون است. می خواهیم با ساکنان و کسبه این خیابان ها برای حذف زوائد مشارکت داشته باشیم.

برای تشریح اجرای طرح "حذف زوائد بصری از جداره خیابان ناصر خسرو" نشست روز گذشته در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.