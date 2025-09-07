به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه تخصصی ساماندهی محورهای شاخص شهر تهران با محوریت بررسی اقدامات در خیابان‌های انقلاب و ولی‌عصر (عج) در سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور مهدی قربانی معاون امور مناطق سازمان زیباسازی، علی صارمی معاون فنی و طراحی شهری سازمان، اصغر عطایی مدیر پروژه پهنه انقلاب و ولیعصر (عج)، همچنین معاونین خدمات شهری و مدیران زیباسازی مناطق ۲، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ همراه بود.

در این نشست گزارشی از اقدامات سال‌های گذشته در زمینه پیرایش جداره‌ها و حذف زوائد بصری در محور انقلاب ارائه شد و سپس حاضران به بررسی برنامه‌های پیش‌رو پرداختند.

بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد نیازسنجی و پیگیری تخصیص اعتبار لازم از طریق اداره کل برنامه‌ریزی خدمات شهری انجام شود. همچنین مناطق موظف شدند نسبت به پاکسازی جداره‌ها از آلودگی‌های بصری، حذف زوائد و پیرایش در محورهای آزادی، انقلاب، دماوند و ولی‌عصر اقدام کنند.

علاوه بر این، موضوعات مرتبط با طرح‌های نقاشی دیواری متناسب با شاخصه‌های هر محور از سوی معاونت فرهنگی سازمان به مناطق ابلاغ و توسط آنها اجرا خواهد شد. ساماندهی تابلوهای صنفی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود که مقرر شد پس از اجرای طرح‌های جداره و حذف زوائد، با مشارکت مناطق پیگیری شود.

در ادامه تاکید شد که مناطق با توجه به پروژه‌های موجود در این محورها نسبت به استفاده از مشاوران تخصصی اقدام کنند و تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط با هماهنگی کامل در اجرای طرح‌ها مشارکت داشته باشند.

همچنین با توجه به اهمیت این پروژه برای مدیریت شهری، مقرر شد اقدامات مربوط به ساماندهی محورهای مذکور به صورت ویژه و در اولویت کاری مناطق و سازمان‌ها دنبال شود.