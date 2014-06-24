بررسی مسأله شناسی علم و فناوری در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل خلیلی محقق و نویسنده امروز 3 تیرماه در همایش مطالعات اجتماعی فناوری که در پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم در حال برگزاری است، در ارائه مقاله خود با عنوان طرح بحث علم و فناوری و مسأله شناسی علم و فناوری در ایران گفت: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در صدد است نشستهایی را برای گفت ­و­گو در خصوص وضعیت علم و فن­آوری در ایران برگزار کند.

وی افزود: این مقاله حاوی یادداشتی درباره این نشستهاست. روشن است که هر موضوع، از جمله موضوع این یادداشت را می­ توان از ده­ها زاویه نگریست و بررسی کرد و از هر زاویه نیز به نتایجی رسید. اگر فرض کنیم یا قرار بگذاریم که ایده اولیه­ موضوعی که می­بایست مورد گفت ­و­گو قرار گیرد، با فرضِ روشن بودنِ منظور و کمابیش یکسان بودنِ تلقی­ ما از این عبارت، «وضعیت علم و فن­اوری در ایران» است، این مقال، موضوع مطروحه را نخست از منظر جامعه­ شناسی معرفت و سپس از زاویۀ مسأله ­شناسیِ موضوع نگریسته است.

وی تصریح کرد: به نظر می­ رسد که طی سالیان گذشته خلاصه آنچه ایرانیان خود درباره علم و فن­اوری گفته­ اند، بیشتر حاوی گفتارهایی حاکی از فروبستگیِ راه و فروماندگی ما در نیل به علم و فن­اوری هایی باشد که طی قرون اخیر پدید آمده­ اند یا پدید آورده شده­ اند. این نتیجه­ گیری بسیار اجمالی را می­ توان از رهگذر چهار دسته مباحث عام و سپس خاص معطوف به موضوع یا متوجه بدان دنبال کرد.

خلیلی در ادامه سخنانش گفت: نخست می­ توان مجموعه مباحثی را برشمرد که درباره کلیت شرایط تاریخی و جامعه­ ای ایران مطرح شده و بسیاری نیز یا به صورت کتاب انتشار یافته یا در محافل گوناگون غیر علمی و به خصوص در محافل علمی از جمله در همایش­های برگزار شده نیز به صورت مقاله عرضه شده­ اند. برآیند این مباحث را می ­توان در کاربُرد روزافزون مفاهیم و تعابیر و اصطلاحاتی از قبیل «فروپاشی اجتماعی»، «بن­ بست تاریخی»، «بحران اجتماعی»، «بحران اخلاقی»، «فروپاشی نهادها»، «بحران معرفتی»، «دژکارکردی یا بی­کارکردی نهادها»، «بحران ارزشها و جایگزین نشدن نظام ارزشی جدیدی به جای ارزشهای نابود شده یا در حال نابودی» و مانند آنها یافت.

این محقق بیان کرد: سپس می­ توان به مجموعه مباحثی اشاره کرد که در خصوص وضعیت تفکر در ایران مطرح شده ­اند؛ یعنی در خصوص موضوعی که آن نیز اعم از علم و فناوری است. در مرور کلی این مباحث نیز می­ توان دریافت که به ویژگیهایی اشاره می­ رود که آنها نیز از سنخ بحران قلمداد می­ شوند، چه اصطلاح بحران­ را استفاده کرده و چه در تلو تلویح سخنشان بدان اشارت داشته باشند؛ عناوینی از قبیل «بحران تولید و بازتولید امر اجتماعی»، «بحران تولید و بازتولید خود»، «بحران هویت به عنوان امری جامعه­ ای]»، «بحران زبان، زبان فارسی و حامل­های بنیادی معرفت»، «بحران ادبیات فارسی به عنوان زیر مجموعه بنیادی حامل­های معرفت»، «نابسندگی و ناتوانی در کلیت رویارویی ما با تمدن و فرهنگ غرب قرون اخیر و غرب متأخر»، «نابسندگی و ناتوانی در فهم مدرنیته»، «حل ناشدن مسائل معرفتیِ دوران گذار»، «چالشهای بنیادی در خصوص اصل و چیستی دوران گذار»، «بحران بازتولید نظام­های ارزشی، مفهومی و آئینی» و مانند آنها را می ­توانیم در شمار مدلولهایی بدانیم که دال­های خود را در وضعیت تفکر در ایران می ­جویند.

وی تصریح کرد: آنگاه می­ توان به مجموعه سخنان و مکتوباتی توجه کرد که در خصوص وضعیت نهاد علم و سازمان­های متکفل آن، یعنی مشخصا «آموزش و پرورش» و «دانشگاه» مطرح شده ­اند: در این خصوص نیز مباحثی از قبیل «نابسندگی نظام آموزش و پرورش حتی برای آماده ­سازی دانش ­آموزان برای ورود به دانشگاه»، «نابسندگی در تولید و نهادینه کردن ارزشهای متوجه به علم و معطوف بدان»، «اختلال در نظام­های یادگیری»، «دوگانگی و چندگانگی­های ارزشی در نظام یادگیری»، «نابودی تدریجی ارزشهای حامل و حامیِ علم هم در کلیت جامعه و هم در خود نهاد علم»، «همزمان شدن مسائل حاد نهاد علم در ایران با تغییرات کلی در سطح جهانی، هم در چیستی دانشگاه و هم در کلیت فرآیندهای جامعه ­پذیری در آن سطح، همچون انحلال بخشهایی از نظام­های جامعه ­پذیری در کلیت غیرسازمان مند یا نه چندان سازمان مندِ حوزه عمومی و بالاخص در رسانه­ ها»، «تغییر بسیار شدید منابع جامعه ­پذیری از نظام­های با کنترل بالا مانند مدرسه و خانواده به نظام­های با کنترل پایین یعنی مشخصا فضای مجازی»، «مدرک ­گرایی و مدرک ­سالاری» و ده­ها موضوع مانند این را می ­یابیم.