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۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

پس از پايان مرمت

مسجد تاريخي مصر بازگشايي مي شود

مسجد تاريخي مصر بزودي و پس از پايان مراحل مرمت و بازسازي، بازگشايي مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ايمن عبدالمنعم مدير آثار باستاني قاهره در اين مورد گفت: اين مسجد را خليفه فايز بن نصرالله الفاطمي در سال 555 هجري احداث كرده است .

وي افزود: اين مسجد داراي پيشينه تاريخي است و به 1300 سال پيش، زماني كه فاطميان به مصر قدم گذاشتند، تعلق دارد.

بر اساس گزارش روزنامه النباء مدير آثار باستاني قاهره با اشاره به ويژگيهاي معماري مسجد فوق، گفت: در اين مسجد عناصر معماري و همچنين خطوط كوفي به كار رفته، بطوري كه جذابيتها و ظرافتهاي هنري و معماري در ساخت درها و پنجره هاي مسجد نيز بكار رفته است .

کد مطلب 232025

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