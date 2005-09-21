مسجد تاريخي مصر بازگشايي مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ايمن عبدالمنعم مدير آثار باستاني قاهره در اين مورد گفت: اين مسجد را خليفه فايز بن نصرالله الفاطمي در سال 555 هجري احداث كرده است .

وي افزود: اين مسجد داراي پيشينه تاريخي است و به 1300 سال پيش، زماني كه فاطميان به مصر قدم گذاشتند، تعلق دارد.

بر اساس گزارش روزنامه النباء مدير آثار باستاني قاهره با اشاره به ويژگيهاي معماري مسجد فوق، گفت: در اين مسجد عناصر معماري و همچنين خطوط كوفي به كار رفته، بطوري كه جذابيتها و ظرافتهاي هنري و معماري در ساخت درها و پنجره هاي مسجد نيز بكار رفته است .