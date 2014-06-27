راهیابی 12 تکواندوکار به اردوی تیم تکواندو نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روز پنجشنبه با حضور 24 تکواندوکار در خانه تکواندو برگزار شد که در پایان 12 تكواندوكار جواز حضور در اردوهاي اين تيم را بدست آوردند. محمد کاظمی، سروش احمدی، سینا بهرامی، رضا حبیبی، احسان امینی، سعید رجبی، بهنام بیات، میلاد بیگی، امید عمیدی، آرش دباغ، حسن باغگرایی و کاظم قشقایی تکواندوکارانی بودند که با برتری مقابل رقبای خود به اردوی بعدی این تیم راه يافتند.

محمدرضا زوار بعنوان سرپرست، مرتضی سلطانی بعنوان سرمربی، علی نعیمی، مسعود لشکری و حسین جان عاشورزاده، علی مهماندوست، جواد فریدونی، جواد الیاسی و سیدعلی محمد موسوی اعضای کادر فنی این تیم هستند که نظارت بر مسابقات را برعهده داشتند.

رقابتهای تکواندو نظاميان جهان (سيزم) اواخر مردادماه به ميزبانی ايران برگزار خواهد شد.