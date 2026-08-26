آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس در محور سبزوار ـ نیشابور

محمدرضا مرادقلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۴۰ محور سبزوار به نیشابور که ساعت ۵:۳۳ صبح روز دوشنبه دوم شهریورماه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد، در مجموع ۲۹ نفر از مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور افزود: از مجموع ۲۹ بیمار، تاکنون ۲۶ نفر پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند و تنها سه بیمار همچنان بستری هستند.

وی ادامه داد: دو نفر از بیماران بستری در بخش زنان و یک نفر در بخش جراحی مردان تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

مرادقلی با بیان اینکه وضعیت عمومی هر سه بیمار بستری رضایت‌بخش است، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت هیچ‌یک از این سه بیمار وخیم نیست و در صورت ادامه روند فعلی، انتظار می‌رود طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص شوند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: در حال حاضر وضعیت عمومی مصدومان بستری پایدار و رضایت‌بخش است و روند درمان آنان تحت نظر کادر پزشکی ادامه دارد.