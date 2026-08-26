به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان بعدازظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای حوزه آب شهرستان رامسر که همزمان با هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: تأمین پایدار آب از مهمترین نیازهای زیرساختی شهرستان است و باید با برنامهریزی مناسب، زمینه رفع مشکلات موجود و پیشگیری از چالشهای آینده فراهم شود.
وی با اشاره به مسائل آبی منطقه جواهرده افزود: این منطقه طی سالهای گذشته با مشکلاتی در زمینه تأمین آب روبهرو بوده است، اما مجموعه آب و فاضلاب به صورت مستمر برای برطرف کردن این مشکلات تلاش کرده و اقدامات انجامشده در این زمینه قابل تقدیر است.
فرماندار رامسر تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی باید به شکلی باشد که در دورههای افزایش مصرف، بهویژه با توجه به حضور گردشگران، خللی در تأمین آب مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
قبادیان همچنین از پیگیریهای نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی برای جذب منابع و اعتبارات حوزه آب قدردانی کرد و گفت: نگاه ملی به مسائل زیرساختی و اختصاص اعتبارات مناسب میتواند روند اجرای طرحهای ضروری شهرستان را شتاب بخشد.
وی با اشاره به حمایتهای استاندار مازندران خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری نیز به عنوان نماینده دولت در شهرستان، رفع مشکلات زیرساختی را با جدیت دنبال خواهد کرد و تلاش میکنیم از ظرفیتهای استانی و ملی برای اجرای پروژههای مورد نیاز رامسر استفاده شود.
فرماندار رامسر با بیان اینکه «مازندران یک کلانشهر است»، گفت: توسعه متوازن مناطق مختلف استان و توجه همزمان به ظرفیتها و نیازهای شهرستانها میتواند مسیر رشد و پیشرفت مازندران را هموار کند.
قبادیان ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات زیرساختی با همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستان قابل رفع است و لازم است پروژههای اولویتدار با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل شوند.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای هفته دولت در رامسر اظهار کرد: طی این ایام پروژههای مختلفی در شهرستان به بهرهبرداری رسید و در هفتههای گذشته نیز دو واحد آموزشی افتتاح و وارد چرخه بهرهبرداری شد.
فرماندار رامسر با اشاره به طرحهای عمرانی در دست اجرا افزود: پروژههای مهمی در شهرستان در حال اجراست که تکمیل آنها میتواند به ارتقای شاخصهای خدماتی و زیرساختی کمک کند و چشمانداز مناسبی برای آینده رامسر رقم بزند.
قبادیان در پایان گفت: دولت برای رفع مشکلات شهرستان پای کار است و با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، استانی و شهرستانی، روند اجرای طرحهای توسعهای و رفع کاستیهای زیرساختی رامسر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
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