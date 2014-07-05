لوئیس سوارز با باشگاه بارسلونا قرارداد 5 ساله امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس سوارز که مورد توجه ویژه باشگاه بارسلونا قرار گرفته بود با سران این باشگاه به توافق نهایی دست یافت و با کاتالانها قراردادی پنج ساله امضاء کرد. رسانههای اسپانیایی به نقل از "کاتالان تی وی" گزارش دادند ارزش قرارداد این مهاجم اروگوئهای 63 میلیون پوند است. در یکی از بندهای قرارداد سوارز آمده است هر تیمی که خواستار به خدمت گرفتن این مهاجم است باید 75 میلیون پوند به بارسلونا پرداخت کند.
لوئیس سوارز در دیدار تیم ملی اروگوئه برابر ایتالیا در جام جهانی 2014 برزیل اقدام به گاز گرفتن شانه کیهلینی مدافع حریف کرد که از سوی فیفا چهار ماه از همه فعالیتهای فوتبالی محروم شده است.
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