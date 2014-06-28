به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال به ایران، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: همه شاهد بودید که در روند تدارکاتی تیم قبل از جام جهانی با چه مشکلاتی روبرو بودیم. به نظرم با این شرایط نتایج خوبی در برزیل به دست آوردیم.

وی افزود: قبل از شروع جام جهانی بودند افرادی که پیش بینی می‌کردند تیم ملی نتایج افتضاحی در برزیل بگیرد ولی ما هم اطمینان داشتیم با تلاش زیاد اجازه نمی‌دهیم چنین چیزی پیش بیاید که خوشبختانه عملکرد خوبی هم داشتیم.

منتظری همچنین درباره ناکامی تیم ملی برابر بوسنی و اینکه آیا بازیکنان در این مسابقه اشباع شده بودند، گفت: چنین چیزی نیست. ما برای بازی آخر به خوبی آماده شده بودیم ولی در زمین آنطور که باید و شاید نتوانستیم کیفیت مورد نظر را داشته باشیم.

مدافع تیم ملی در پایان با تاکید بر اینکه تمام ملی پوشان و مردم انتظار دارند کی‌روش باید در تیم ملی بماند، تاکید کرد: تیم ملی از این به بعد می‌تواند با تدارکات و تمرین‌های بهتر به شرایط حرفه‌ای‌تر برسد.