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۷ تیر ۱۳۹۳، ۵:۱۸

مسعود شجاعی:

در جام جهانی با سه تیم فیزیکی و تکنیکی بازی کردیم

در جام جهانی با سه تیم فیزیکی و تکنیکی بازی کردیم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی با سه تیم تکنیکی و فیزیکی باعث شد تا قدرت فیزیکی ما در جام جهانی یک مقدار تحلیل برود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال به ایران درباره ارزیابی‌اش از عملکرد ایران در این رقابت‌ها، در جمع خبرنگاران بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما در برزیل با سه تیم تکنیکی و فیزیکی بازی کردیم که همین مسئله باعث تحلیل قدرت فیزیکی ما شد. تمام تلاشمان را به کار بردیم که بهترین نتایج را بگیریم ولی آنطور که می‌خواستیم نشد.

شجاعی همچنین به نقش کارلوس کی‌روش در اتحاد و همدلی بازیکنان اشاره کرد و گفت: رفتارها و برنامه‌های کی‌روش باعث شد که ما یک تیم باشیم و با همدلی و اتحاد کار کنیم.

کد مطلب 2320631

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