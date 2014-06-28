ایران در جام جهانی یک "تیم" بود/ بهترین فرصت برای قهرمانی در آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، مارکار آقاجانیان بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به تهران درباره عملکرد تیم در جام جهانی برزیل اظهار کرد: در طول این بازی‌ها همه متوجه شدند که کلاس جام جهانی با تمام رقابت‌های دیگر فوتبال فرق می‌کند.

وی با بیان اینکه تیم ملی ایران به دنبال صعود از گروه خودش بود، به همدلی بازیکنان ایران اشاره کرد و یادآور شد: در جام جهانی تیم‌های زیادی بودند که بازیکنان ستاره داشتند ولی ایران یک "تیم" بود. بازیکنان ما تلاش زیادی برای صعود به مرحله بعدی انجام دادند.

مربی تیم ملی در پایان درباره حفظ کارلوس کی‌روش برای موفقیت در جام ملت‌های آسیا هم گفت: اگر کادر فنی تیم حفظ شود قطعا در جام ملت‌ها پر قدرت ظاهر می‌شویم. این بهترین فرصت است تا بعد از چندین سال در قاره آسیا به عنوان قهرمانی برسیم.