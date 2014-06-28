كردستاني ها آماده استقبال از ماه مهماني خدا/ برگزاري برنامه هاي ماه رمضان با محوريت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال در آستانه آغاز ماه پر فضیلت رمضان سازمان ها و ادارات مختلف در سطح استان به روش های مختلفی هم چون برگزاری جلسات، نشست های خبری، ارسال ایمیل و نمابر اقدام به تشریح برنامه های تدارک دیده شده در این ماه می کنند.

علاوه بر اقدام مدیران و مسئولان در آماده سازی فضای محیطی متناسب با ماه مبارک، بازار ارسال پیامک های تبریک آغاز این ماه عزیز نیز داغ شده است.

در حالیکه در این روزهای پایانی ماه شعبان و در آستانه ورود به ماه پرخیر و برکت رمضان بیشتر پیامک ها تکراری سنوات گذشته است ولی باز هم دلنشین و مملو از عشق و علاق به این ماه رحمت و برکت است.

تقارن ماه مبارک رمضان با اوقات فراغت دانش آموزان نیز منجر شده اکثر برنامه های غنی سازی این اوقات با رویکرد قرآنی همراه شود تا دانش آموزان در این فرصت طلایی علاوه بر آشنایی بیشتر با مباحث دینی و قرآنی با روحانیون هم ارتباط تنگاتنگی برقرار کنند.

طی ماه رمضان باید فضای معنوی بر جامعه حاکم شود

نماینده ولی فقیه در کردستان با تبریک فراسیدن ماه نزول قرآن به خبرنگار مهر گفت: تمامی تلاش مسئولان و اقشار مختلف مردم باید در راستای حاکم کردن فضای معنوی بر جامعه در این ماه مبارک باشد.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی افزود: ماه مبارک رمضان زمینه ای برای هدایت و رشد بشر است و بهترین بستر برای نزدیک شدن به خداوند متعال را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه قرآن مبنای پیشرفت انسان است،اظهار داشت: در این ماه مبارک باید با برگزاری محافل قرآنی بیشتر زمینه استفاده و بهره گیری مردم از آیات نورانی کلام الله فراهم شود.

وی جلسات و برنامه های قرآنی برگزار شده در رمضان سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه روند رو به رشدی در برگزاری برنامه های معنوی در استان شاهد هستیم و انتظار می رود با همت مسئولان و همکاری مردم برنامه های ماه رمضان امسال با شور و شوق و حضور گسترده مردم اجرایی شوند.

5 هزار کردستانی رمضان امسال آموزش صحیح خوانی قرآن را فرا می گیرند

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامه های این اداره کل در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: از جمله برنامه های این اداره کل در ایام ماه پر خیر و برکت رمضان شامل برگزاری مسابقه حفظ سوره یاسین در سطح عموم،حمایت از 15 محفل انس با قرآن و برگزاری 34 حلقه تفسیر قرآن در استان است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری ادامه داد: در برنامه پنج ساله سند توسعه فعالیت های قرآنی در استان آموزش صحیح خوانی قرآن در دستور کار قرار گرفته که در ماه مبارک رمضان در گام نخست 5 هزار نفر این آموزش ها را فرا می گیرند.

وی عنوان کرد: برگزاری 40 محفل جزء خوانی قرآن کریم، آغاز آموزش پنج ساله حفظ یک جزء قرآن در سطح سه هزار نفر، برگزاری همایش طلایه داران تبلیغ، برگزاری فعالیت های قرآنی در هیئات مذهبی استان و برگزاری حلقه های روخوانی، روانخوانی و آموزش قرآن از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه رمضان است.

وی اعزام مبلغ و مبلغه را از جمله برنامه های مهم سازمان تبلیغات اسلامی خواند و اظهار داشت: 300 مبلغ و مبلغه بومی و غیر بومی در ایام ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: این مبلغین به منظور پاسخگویی به سوالات شرعی ودینی مردم، تشویق و ترغیب بیشتر جوانان به حضور در مساجد و آشنایی آنها با مسائل دینی و مذهبی اعزام می شوند.

مدير كل تبليغات اسلامي كردستان تلاش براي مردمي كردن برنامه هاي ايام ماه مبارك رمضان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مشاركت مردم و محوريت قرار دادن آنها براي برگزاري مناسبت هاي ايام ماه مبارك رمضان لازم و ضروري است.

حجت الاسلام صفي ياري گفت: اداره كل تبليغات اسلامي كردستان با بهره گيري از هيئت هاي مذهبي، خانه هاي قرآن شهري و روستايي اقدامات خوبي را براي واگذاري برنامه ها به تشكل هاي مردمي در استان كردستان اجرايي كرده است.

برگزاری طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه و مساجد کردستان

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان نیز با اشاره به اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه و مساجد استان به خبرنگار مهر گفت: ایجاد فضای معنوی در جامعه ، ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی و ایجاد فضای انس با قرآن در جامعه در جوار بقاع متبرکه از جمله اهداف برگزاری اجرای طرح ضیافت الهی است.

حجت الاسلام مهدی مرادی افزود: اعزام 19 مبلغ به شهرستان های بیجار و قروه به منظور ترویج و تبلیغ معارف قرآنی از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه مبارک رمضان امسال است.

وی عنوان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری هم چون سنوات گذشته در ماه پرخیروبرکت رمضان امسال نیز اجرا می شود.

اجرای برنامه قرآنی 30 شب 30 مسجد توسط شهرداری سنندج

معاون فرهنگی شهردار سنندج هم به برنامه های شهرداری سنندج در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: فضاسازی محیطی و مشارکت در غبارروبی مزار شهدا همواره در اولویت شهرداری سنندج در آستانه ماه مبارک رمضان است.

اسعد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه قرآنی 30 شب 30 مسجد در سنندج خبرداد و عنوان کرد: در قالب این برنامه در 30 مسجد سطح شهر و هم چنین نواحی منفصل شهر قرائت قرآن و افطاری توسط شهرداری اجرا می شود.

وی بیان کرد: تجلیل از امامان جماعت سطح شهر با همکاری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، مشارکت در برگزاری آیین جزء خوانی قرآن کریم در مسجد جامع، توزیع 3 هزار بروشور حقوق شهروندی در بین تاکسیرانان از دیگر برنامه های شهرداری سنندج در ماه مبارک رمضان است.

همزمان با اين مهم نيز اقشار مختلف مردم در قالب هاي مختلف خود را آماده برگزاري برنامه هاي مختلف در ايام ماه مبارك رمضان مي كنند.

برگزاري برنامه هاي مختلف در قالب مساجد از سوي مردم در محلات نيز از ديگر برنامه هاي ثابت ماه مبارك رمضان به شمار مي رود و به همين دليل است كه همواره مديران و مسئولان دولتي در كردستان بر مردمي كردن برنامه هاي اين ايام تاكيد مي كنند.