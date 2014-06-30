پرونده رانت 650 میلیون یورویی به قوه قضاییه ارجاع نمی شود / تخلفات در قانون هدفمندی یارانه ها ادامه دارد

مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مهم ترین مواردی که در حال حاضر در کمیسیون متبوعش در حال بررسی است گفت: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همانطور که در دولت دهم تخلف از قانون صورت می گرفت در دولت یازدهم نیز متاسفانه این تخلفات ادامه دارد.

وی با اشاره به مواد یک، دو و هفت قانون هدفمندی یارانه ها افزود: براساس این مواد قانونی منابع و مصارف برای دولت مشخص شده است اما دولت از این محدوده قانونی تخطی کرده و برای تامین منابع یارانه ای که مجلس در قالب اصلاح قیمت ها آن را مصوب کرده، از بانک مرکزی استقراض کرده یا از سهم بهداشت و درمان کم کرده است تا بودجه پرداخت یارانه را تامین کند.اینها تخلفات قانونی است که گزارش آن تهیه شده است و در صورت تصویب در کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: دولت موظف است تا با عمل به قانون سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کند تا در این دو حوزه مثل سابق آسیب نبینیم.

افضلی فرد با اشاره به آخرین بررسی ها از وضعیت مسکن مهر افزود: در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونانشان در کمیسیون اصل 90 برگزار شد از جانب وزیر راه و شهرسازی اعلام شد تا برطرف کردن نقایص مربوط به زیرساخت های مسکن مهر اعم از آب و برق و گاز که دلیل عمده عدم واگذاری مسکن مهر به متقاضیان است و نیز موارد روبنایی مانند مساجد و مدرسه در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: به نظر می رسد که هنوز در برخی موارد از جمله کیفیت مسکن مهر دارای مشکلات و نواقصی هستیم. البته در چنین شرایطی با مسئله افزایش قیمت که متناسب با کیفیت مسکن مهر نیست هم مواجه هستیم که گزارشی در این باره تهیه شده تا وزیر راه را ملزم به اصلاح طرز کار در این زمینه کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این گزارش، متن آن در کمیسیون قرائت خواهد شد و در صورت عدم تصویب آن در کمیسیون به صورت گزارش به وزیر راه ابلاغ می شود تا با فرصت معینی نسبت به عملی کردن نقطه نظرات کمیسیون اصل 90 اقدام کند.

وی با اشاره به پرونده حمایت از شرکت های دانش بنیان در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: این مسئله مطابق اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که متاسفانه هنوز آیین نامه آن تدوین نشده است.

وی با اشاره به ضرورت تدوین آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود: در صورتی که بتوانیم اختراعات را تجاری سازی کنیم گام بلندی برای شغل پایدار و اقتصاد ملی برداشته ایم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی گفت: با نظر کمیسیون اصل 90 برخی پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارجاع شده و در برخی موارد دیگر تذکر داده می شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود، این مسئله به نظر کمیسیون اصل 90 بستگی دارد.

افضلی فرد افزود: با نظر کمیسیون پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته اعلام کردند و این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است.