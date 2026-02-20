شاهچراغی: مسئولان باید به معیشت و رفاه مردم توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ری با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بر اهمیت پاسداشت حرمت این ماه الهی تأکید کرد و گفت: بزرگان همواره بر رعایت حرمت رمضان سفارش کرده‌اند و پرهیز از اعمالی مانند روزه‌خواری در ملأعام، از مصادیق مهم آن است.

وی افزود: ماه رمضان فرصت طلایی برای خودسازی و دوری از رفتارهای ناپسند مانند حسادت، نزاع، غیبت، خشم و هرگونه بدرفتاری است و باید از این فرصت برای نزدیک‌تر شدن به خداوند و افزایش مهرورزی استفاده کنیم.

امام جمعه شهرری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز قیام بیست‌ونهم بهمن تبریز تصریح کرد: دشمنان هرگز نخواهند توانست عظمت و پایداری انقلاب اسلامی را درک کنند؛ این نظام بر ملت باایمان، شجاع، بصیر، خلاق و متعهد استوار است و همواره نصرت الهی و حمایت از ولایت فقیه، پشتوانه آن است.

شاهچراغی ادامه داد: جمهوری اسلامی با توکل به خدا، اتکا به رهبری و اقتدار ملی پابرجاست و هر کس که بخواهد علیه این ملت اقدام کند، سرانجام شکست خواهد خورد. وی افزود: کشور باید در شرایط عادی به کار و تلاش ادامه دهد و هر فرد در جایگاه خود بهترین عملکرد را داشته باشد؛ دشمن به دنبال ایجاد اضطراب و جنگ روانی است و نباید به او این فرصت داده شود. نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی با تلاش شبانه‌روزی نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کنند و جای هیچ نگرانی نیست.

در بخش پایانی، امام جمعه شهرری با اشاره به مسئله تورم و مشکلات اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به مدیریت صحیح اقتصاد تأکید کرده‌اند و کشور با منابع سرشار، نیروی انسانی توانمند و موقعیت ویژه خود شایسته چنین مشکلاتی نیست. مسئولان موظف‌اند همواره در کنار مردم باشند و به معیشت، رفاه و آسایش ملت غیور ایران توجه ویژه داشته باشند، همان‌طور که مردم در طول سال‌های انقلاب و رویدادهای مهم اخیر همواره وفادار و پای‌کار بوده‌اند.