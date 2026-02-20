امام جمعه پاکدشت بر تهیه افطاری بسته معیشتی برای نیازمندان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت با تأکید بر رعایت تقوای الهی، مهربانی و همدلی، ماه مبارک رمضان را فرصتی برای ترویج رفتارهای نیک و خدمت به مردم دانست.

وی با اشاره به آیات قرآن و آموزه‌های دینی گفت: ماه رمضان ماه رحمت و مودت است و خداوند در این ماه شیاطین را در غل و زنجیر می‌کند و بندگان بسیاری را می‌آمرزد. بنابراین لازم است که ما نیز مهربانی را تمرین کرده و گفتمان عمومی جامعه ما بر اساس رحمت و همدلی باشد.

جوکار چند نمونه عملی برای مهربانی ارائه کرد: مشارکت در طرح گلدسته‌های ایران برای بازسازی مساجد آسیب دیده، اجرای طرح مسجد همدل با تهیه افطاری ساده و بسته‌های معیشتی، رسیدگی به مشکلات همسایگان و تهیه جهیزیه و پوشاک برای نیازمندان.

امام جمعه پاکدشت همچنین به سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با مردم تبریز و آذربایجان اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب با رویکردی مهربانانه و قاطعانه، در برابر دشمنان و فتنه‌گران، الگویی از رحمت، صلابت و تدبیر ارائه کردند.

وی در پایان، از مسئولان اداره تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف بابت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها قدردانی کرد و با تسلیت درگذشت مرحوم دکتر حاج محمد قمی، مبارز انقلابی و یادگار دفاع مقدس، مردم را به حضور در مراسم تشییع این فقید سعید دعوت کرد.

جوکار تاکید کرد: دعای خیر امام زمان (عج)، رفع گرفتاری‌ها، افزایش رزق و روزی حلال و رحمت الهی شامل حال همه ما باشد.