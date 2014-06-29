اخلاق خوب و پسندیده یکی از مولفه های اصلی سبک زندگی قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی سبک قر آنی با حضور حجت الاسلام دکتر محمد حسین توانایی، دکترای علوم قرآن و حدیث و از اساتید دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر رسول رسولی پور، دکترای فلسفه و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی و استاد محمد مهدی بحرالعلوم ، معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم و جمعی از مربیان و معلمان قرآن کریم روز شنبه هفتم تیر ماه در سالن جلسات موزه دفاع مقدس در محل برگزاري جلسات بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار گردید.

در بخشی از این نشست، حجت الاسلام دکتر توانایی با اشاره به تعاریف دو مفهوم سبک و زندگی، نوع نگاه به زندگی را در دو قالب غربی و اسلامی تبیین کرد و گفت: نگاه غربی انسان را موجودی می داند که در پی اصالت سود و اصالت لذت است و در جامعه غربی انسان آفریده شده که منحصرا به دنبال کسب سود و لذت بیشتر باشد. و اما در جامعه اسلامی انسان دارای مبدا و مقصد معین و مشخص است و اهداف بلند و قرب الی الله از شاخصه های اصلی و بنیادین این گونه جوامع است.

در ادامه این نشست، دکتر رسولی پور به آیه 97 سوره مبارکه نحل «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» اشاره کرد و گفت: این آیه در توصیف حیات طیبه است. سبک زندگی به چهار دسته تقسیم شده است که عبارتند از 1- سبک زند گی مجلل و سبک زندگی ساده 2- سبک زندگی فرهنگی کشورها 3- سبک زندگی روستایی و شهری 4- سبک زندگی معنوی که بر اساس آیه 97 سوره مبارکه نحل ،خداوند متعال انسان را به سمت و سوی حیات طیبه سوق می دهد. و اهداف ما در این جلسات و نشست ها به سبک زندگی معنوی بر می گردد.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت های خوب و قابل توجه در خصوص سبک زندگی قرآنی بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، نگرش خوش بینانه به جهان هستی و زیبایی آفرینش که در آیات سوره مبارکه الرحمن به آن اشاره شده است را از مولفه های یک سبک زندگی موفق قرآنی دانست و گفت: چهار مولفه یک جامعه خوب در بهداشت ، آموزش ، رفاه و امنیت است. درست است بیشتر کشورها از این مولفه ها بعنوان یک ارزشگذاری نام می برند و با این مولفه ها جامعه را ارزشیابی می کنند اما در جامعه اسلامی هدف اصلی و غایی یک جامعه ایده آل، اخلاق خوب و پسندیده است که می تواند مهمترین ارزشگذاری و زیربنای جامعه محسوب گردد.