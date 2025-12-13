به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشستی با حضور مسئولان قضائی و مدیران حوزه سلامت، افتتاح دستگاه پت‌اسکن را یکی از اقدامات شاخص در بخش درمان استان عنوان کرد و گفت: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، توسعه و تقویت امکانات بیمارستانی یک ضرورت انکارناپذیر است و بیمارستان امام نقش محوری در ارائه خدمات درمانی به مردم استان دارد.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضا در پیشبرد پروژه‌های مهم استان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساماندهی پسماند، افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار باید همه دستگاه‌ها در یک مسیر مشترک حرکت کنند. کمبودها باید شناسایی و جبران شود و در عین حال، میان سهل‌انگاری و تلاش صادقانه کادر درمان تفاوت قائل هستیم.

استاندار مازندران تصریح کرد: انتقادات باید شفاف و صریح مطرح شود تا زمینه اصلاح فراهم گردد و امکانات اولیه درمانی در شأن مردم استان مهیا شود.

در ادامه این نشست، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری و دادستان استان با تأکید بر جایگاه ارزشمند پزشکان اظهار کردند: جامعه پزشکی از اقشار فرهیخته و خدمتگزار است و دستگاه قضا احترام ویژه‌ای برای تلاش‌های آنان قائل است. تأمین امنیت شغلی و حرفه‌ای پزشکان از وظایف جدی ماست.

وی با اشاره به تفاوت میان ترک فعل، عدم حضور پزشک و حوادث احتمالی اتاق عمل، خاطرنشان کرد: نباید بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری با تلاش مسئولانه و دلسوزانه پزشکان یکسان تلقی شود.

وی همچنین بر لزوم رسیدگی بیشتر به وضعیت اتاق‌های عمل و افزایش تخت‌های بیمارستانی تأکید کرده و اعلام کرد: دستگاه قضا در کنار مدیران اجرایی قرار دارد تا با همکاری مشترک، مشکلات حوزه درمان کاهش یابد.