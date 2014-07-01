احمد درویش‌علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه «سحر اولی‌ها» که تاکنون 2 قسمت از آن روی آنتن شبکه 2 رفته است، گفت: این برنامه 30 روز ماه مبارک رمضان حدود ساعت 3 بامداد یعنی یک ساعت باقی مانده به اذان صبح با اجرای اکرم ‌السادات‌ محمدی‌خواه روی آنتن می‌رود.

وی با اشاره به آیتم‌های مختلف این برنامه عنوان کرد: «سحر اولی‌ها» از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده است. ما در این برنامه هر روز یک بخش قصه‌گویی با اجرای مریم وطن‌پور در حدود 5 دقیقه داریم که در کنار خانم وطن‌پور از یک کودک هم استفاده شده است. همچنین بخش دیگری داریم که در آن مستندهایی از کودکانی پخش می‌شود که اولین ماه رمضانی است که روزه بر آنها واجب است. اینها با پدر و مادرهای خود درباره خودشان گفتگو می‌کنند.

تهیه‌کننده و کارگردان «سحراولی‌ها» ادامه داد: همه کودکانی که در این بخش حضور دارند متولد نیمه اول 84 یا نیمه دوم 83 هستند و بنابراین این بخش بیشتر مخصوص دخترهاست. همچنین از دیگر آیتم‌های برنامه بخش احکام است که توسط حجت الاسلام محمدی اجرا می‌شود که در برنامه «عموپورنگ» هم حضور داشت. تلاش ما در این بخش این بود که گفتگوها از حالت استودیویی خارج شود به همین دلیل آن را به طبیعت بردیم و در این بخش فضای خاصی حاکم است و گفتگوهای ما کنار دریا، شالیزار، جنگل و یا باغ میوه به تناسب مباحث مختلف تصویربرداری شده است.

علیپور همچنین به حضور قاریان کودک در برنامه اشاره کرد و گفت: 30 قاری قرآن در این برنامه حضور پیدا می ‌کنند و این قاریان کودک هرکدام روزی یک صفحه از قرآن را قرائت می‌کنند.

کارگردان «سحر اولی‌ها» درباره جذابیت‌های به کار گرفته شده در این برنامه برای جلب نظر مخاطب خود در سحرگاه بیان کرد: این برنامه به نوعی شادی و سرزندگی دارد و مخاطب خود را جذب می‌کند اما به دلیل اینکه ساعت پخش برنامه سحر است نوع به کارگیری این جذابیت‌ها هم متفاوت می‌شود با این حال چون نگاه این برنامه متفاوت است فکر می‌کنم کودکان و نوجوانانی که در آن زمان بیدار شوند از این برنامه لذت می‌برند. به طور مثال آیتم دیگری با نام «دم پنجره» داریم که در آن یک شخصیت عروسکی با نام سحر هر روز با پدربزرگش صحبت می‌کند. فکر می‌کنم این آیتم عروسکی برای برنامه ویژه سحر تازگی دارد.

وی اضافه کرد: شبکه دو امسال توجه بیشتری به کودکان دارد هرچند این برنامه برای بزرگترها هم می‌تواند جذاب باشد چون به نوعی با کودکان آنها مرتبط می‌شود. در برنامه ما بخشی وجود دارد که دعای کودکان است و آنها درد و دل‌هایی دارند که مخصوص خودشان است. فکر می‌کنم همه اینها می‌تواند برنامه ای جذاب و متفاوت فراهم کند.

کارگردان هنری برنامه «عموپورنگ» با بیان اینکه این چهارمین سال پخش این برنامه است، عنوان کرد: علی زارعان مدیرگروه کودک و خردسال شبکه 2 سال های پیش ایده این برنامه را با گروه‌های دیگری اجرا کرده بود و امسال اولین سال است که تهیه‌ و کارگردانی آن بر عهده من است و درواقع سال چهارمی است که برنامه روی آنتن می‌رود.

علیپور در پایان درباره ضرورت‌های وجود چنین برنامه‌هایی برای کودکان اظهار کرد: برای همه ما اولین‌ها همیشه خاطره انگیز است. این برنامه هم برای اولین‌هاست و اینکه ما کودکان را تشویق کنیم که در کنار پدر و مادرهای خود سحرها را بیدار شوند و روزه بگیرند. درواقع مهمترین تاثیر چنین برنامه‌هایی همان فرهنگ سازی است.