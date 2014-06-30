کوثری، روایت فوئنتس از«گرینگوی پیر» را ترجمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی کتابی تازه از کارلوس فوئنتس نویسنده سرشناس آمریکای لاتین را با عنوان «گرنگوی پیر» با ترجمه عبدالله کوثری منتشر کرد.

این کتاب شرحی است تخیلی از فرجام زندگی امبروز بی‌یرس نویسنده سرشناس آمریکایی که در سال 1913 و در سن 71 سالگی از کشور خود به مکزیک سفر می‌کند تا به انقلاب این کشور بپیوندد اما پس از حضورش در این کشور دیگر هیچ‌گاه کسی از او و سرنوشتش خبر دار نمی‌شود.

فوئنتس در این رمان با بهره‌گیری از تخیل خود گزارشی از فرجام زندگی بی‌یرس ارائه کرده است.

کوثری در بخشی از مقدمه خود بر این رمان نوشته است: فوئنتس همزبان با «اکتاویو پاز» انقلاب مکزیک را تلاشی برای رسیدن به هویتی مستقل و دستیابی به ارزش‌هایی می‌داند که اگرچه یک شبه به دست نیامده، اما راه رسیدن به آنها با این انقلاب هموارتر شد و البته این راهی است که همچنان باید پیموده شود، اما با رای و تصمیم خود مردم آمریکای لاتین و نه با مداخلات برادر بزرگتر، یعنی ایالات متحد. او در جایی این سخن پاز را نقل می‌کند که «انقلاب مکزیک غوطه خوردن ناگهانی مکزیک در هستی خود است. در انفجار انقلاب، هر مکزیکی سرانجام در دیداری مرگبار، مکزیکی دیگر خواهد شناخت.» گرینگوی پیر در یک بعد تصویری از این دیدار مرگبار را پیش چشم خواننده می‌نهد.

نکته قابل توجه در این رمان روایتی است که فوئنتس از انقلاب مکزیک در آن به نمایش می‌گذارد. این تصویر در قالب رابطه‌ای سه‌گانه میان شخصیت‌های رمان، بسیاری از جنبه‌های روانی آدمی را به استادی و با زبانی که گاه با شعری ناب در آمیخته می‌شود، پیش روی خواننده می‌گذارد.

بخشی از فصل آغازین این رمان به این شرح است:

اکنون تنها می‌نشیند و به یاد می‌آرد. بارها و بارها شبح توماس آرویو، زن ماه سیما و گرنگوی پیر را می‌بیند که از پیش پنجره‌اش می‌گذرند. اما اینان روح نیستند. تنها تمامی گذشته دور خود را فراخوانده‌اند، با این امید که او نیز چنین کند و به ایشان بپیوندد.

اما برای او این کار زمانی بس دراز می‌طلبید.

نخست می‌بایست ننفرت از توماس آریوی را از دل می‌شست که به او نشان داد چه می‌توانست باشد، آنگاه او را از آنچه می‌توانست باشد باز داشت.

وتوماس آریو می‌دانست که او هرگز نمی‌توانست چنان باشد و با آن‌که می‌دانست، گذاشت تا او خود این را ببیند.

آریو هماره می‌دانست که او سرانجام به خانه باز می‌گردد.

اما نشانش داد که اگر می‌ماند، چگونه زنی می‌شد.

نشر ماهی رمان گرینگوی پیر را در 186 صفحه و با قیمت 12 هزار تومان منتشر کرده است.