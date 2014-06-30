۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت مصدومیت شهرام محمودی از زبان سرپرست تیم ملی والیبال

بازیکن پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران که در دیدار یکشنبه شب برابر لهستان آسیب دیده بود دیدارهای برگشت برابر این تیم را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمودی که در اواسط دیدار دوم تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان از ناحیه مچ پا آسیب دید و به بیرون از زمین منتقل شد دو بازی برگشت تیم کشورمان برابر لهستان در هفته پایانی رقابتهای گروهی لیگ جهانی را از دست داد.

امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این بازیکن بیان کرد: متاسفانه مصدومیت این بازیکن جدی است و بر اساس آنچه که پزشک تیم ملی عنوان کرده است او دو بازی برگشت ما برابر لهستان را از دست داده است و نمی‌تواند در هفته پایانی به میدان برود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محمودی به رقابتهای دور نهایی خواهد رسید، گفت: امروز از مچ پای وی MRI گرفته خواهد شد و مشخص می‌شود که تا چه زمانی او باید استراحت کند. تمام تلاش ما این است که بتوانیم محمودی را به مرحله نهایی این مسابقات برسانیم.

سرپرست تیم ملی یادآور شد: پزشک تیم ملی معتقد است که پنج روز اول مصدومیت خیلی مهم است و باید کاملا تحت کنترل باشد برای همین ما محمودی را با خودمان به لهستان خواهیم برد تا او تحت درمان کامل پزشک تیم ملی قرار داشته باشد.

تیم ملی والیبال در روزهای جمعه و شنبه آینده دو بازی برگشت خود را برابر لهستان برگزار خواهد کرد.

