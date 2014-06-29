  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ تیر ۱۳۹۳، ۲۳:۱۹

گودرزی با تبریک صعود والیبال:

صعود ایران به فینال لیگ جهانی والیبال مایه مباهات مردم ایران است

صعود ایران به فینال لیگ جهانی والیبال مایه مباهات مردم ایران است

وزیر ورزش وجوانان در پیامی صعود تیم ملی والیبال به مرحله نهایی لیگ جهانی را نماد تلاش و غیرت ایرانی ، اتحاد وهمدلی جوانان ایرانی برای کسب سکوهای موفقیت در میادین بزرگ ورزشی توصیف کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پیام دکتر محمود گودرزی آمده است: صعود ملی پوشان والیبال کشورمان که برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران رخ داد، مایه ی مباهات مردم، جامعه ورزش و دولت تدبیر و امید است.

اکنون که با یاری پروردگار و تکیه بر کاری گروهی، اتحاد و همدلی و تلاشی ستودنی توانستید با صعود به مرحله فینال لیگ حهانی برای مردم و ایران اسلامی افتخار افرینی کنید را ارج می نهیم. این موفقیت را به تک تک اعضای تیم ملی والیبال، کادرفنی  و جامعه ورزش و ریاست جمهوری دکتر روحانی تبریک عرض می نمایم. عزت سربلندی شما را از خداوند متعال خواستارم.
 

کد مطلب 2322138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها