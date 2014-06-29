صعود ایران به فینال لیگ جهانی والیبال مایه مباهات مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پیام دکتر محمود گودرزی آمده است: صعود ملی پوشان والیبال کشورمان که برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران رخ داد، مایه ی مباهات مردم، جامعه ورزش و دولت تدبیر و امید است.



اکنون که با یاری پروردگار و تکیه بر کاری گروهی، اتحاد و همدلی و تلاشی ستودنی توانستید با صعود به مرحله فینال لیگ حهانی برای مردم و ایران اسلامی افتخار افرینی کنید را ارج می نهیم. این موفقیت را به تک تک اعضای تیم ملی والیبال، کادرفنی و جامعه ورزش و ریاست جمهوری دکتر روحانی تبریک عرض می نمایم. عزت سربلندی شما را از خداوند متعال خواستارم.

