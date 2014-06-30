گزارش مهر از هفته ششم لیگ جهانی والیبال/ صعود شیرین ایران به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ جهانی والیبال یکشنبه شب با دیدار تیم‌های ملی صربستان و بلغارستان از گروه B به پایان رسید. دیداری که می‌توانست صربستان را در کورس صعود به مرحله بعد نگه دارد و همین عامل باعث شد صرب‌ها با تمام توان به میدان بروند و در سه ست متوالی حریف خود را پشت سر بگذارند. این برد باعث شد صربستان 17 امتیازی شود و با یک امتیاز کمتر نسبت به روسیه در رده سوم جدول گروه B باقی بمانند.

در گروه B تیم روسیه دومین بازی خود برابر آمریکا را برد تا مانع صعود زودهنگام حریف شود. اگرچه آمریکا با کسب 21 امتیاز از شانس زیادی برای راه‌یابی به مرحله نهایی این مسابقات برخودار است اما هنوز این مهم مسجل نشده است. این تیم نیاز به 2 امتیاز در دو دیدار باقی مانده خود در زمین صربستان دارد تا به مرحله نهایی این رقابتها راه یابد. این در حالی است که صرب‌ها خود برای صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی نیاز به برد در هر دو بازی خانگی دارند بنابراین تقابل این دو تیم حساس‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود. روس‌ها در هفته پایانی باید در زمین بلغارستان به میدان بروند که به نظر قرعه خوبی برای مدافع عنوان قهرمانی است.

اما در گروه A شرایط به گونه‌ای رقم خورد که هیچ کارشناسی از قبل آن را پیش بینی نمی‌کرد. تیم ملی ایران که دومین سال حضورش را در لیگ جهانی تجربه می‌کند در تهران مقابل لهستان، قهرمان سال 2012 لیگ جهانی پیروزی ارزشمند 3 بر صفر را کسب کرد و جمع امتیازاتش را به عدد 19 رساند اما معدل امتیاز بهتر تیم ایران باعث شد تا بالاتر از لاجوردی‌پوشان در صدر جدول گروه قرار گیرد.

بی‌تردید قبل از شروع مسابقات هیچ کارشناسی روی صعود تیم ایران شانسی را قایل نبود اما اکنون بازیکنان شایسته کشورمان نه تنها صعود زودهنگام خود را مسجل کرده‌اند که در صدر جدول رده‌بندی هم قرار گرفته‌اند. تیم ایران در هفته پایانی باید دو بازی خارج از خانه را برابر لهستان برگزار کند و ایتالیا هم در خانه خود پذیرای برزیل است. این دو بازی برای لهستان و برزیل اهمیت زیادی دارد چرا که هر دو تیم یازده امتیازی هستند و می‌خواهند به مرحله بعدی مسابقات راه یابند.

در گروه C این مسابقات نتایج کسب شده صدرنشینی تیم ملی بلژیک را به دنبال داشت. این تیم در صورتی صدرنشینی را از دست می‌دهد که در دو بازی آتی خود امتیازی کسب نکند و در عوض تیم ملی کانادا نیز هر دو مسابقه خود در زمین استرالیا را با برد 3 امتیازی به پایان برساند.

اما پرونده گروه D با صدرنشینی تیم ملی فرانسه و عدم راه یابی تیم ملی آرژانتین به مرحله پلی‌آف بسته شد. در آخرین بازی این گروه تیم فرانسه به مصاف آرژانتین رفت و 3 امتیاز ارزشمند از تیم خولیو ولاسکو گرفت و اختلاف خود را با این تیم به 5 امتیاز رساند و راهی پلی‌آف شد. شاگردان ولاسکو که در هفته ابتدایی دو باخت خانگی را متحمل شدند در ادامه کار بازی‌های خوب را به نمایش گذاشتند ولی در آخرین بازی جواز صعود را کسب نکردند.

در گروه E هم شرایط کمی پیچیده شده و سه تیم هلند، پرتغال و جمهوری چک برای راه یابی به مرحله پلی‌آف شانس دارند و کره تنها تیمی است که در این گروه از شانسی برخوردار نیست و در هفته پایانی تنها یک بازی حیثیتی را در زمین پرتغال برگزار خواهد کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم و جدول رده‌بندی گروه‌های مختلف به شرح زیر است:

گروه A:

* ایران 3 - لهستان یک (23 - 25، 25 - 16، 25 - 11 و 25 - 19)

* ایران 3 - لهستان صفر(25 - 22، 25 - 20 و 25 - 22)



جدول رده‌بندی گروه A:

1- ایران (10 بازی) 19 امتیاز(معدل امتیاز 1.055)

2- ایتالیا(10 بازی) 19 امتیاز(معدل امتیاز 1.010)

3- لهستان (10 بازی) 11 امتیاز(معدل امتیاز 0.988)

4- برزیل (10 بازی) 11 امتیاز(معدل امتیاز 0.988)



گروه B:

* روسیه 2 - آمریکا 3 (18 - 25، 19 - 25، 27 - 25، 25 - 19 و 19 - 21)

* صربستان 3 - بلغارستان صفر (25 - 21، 25 - 18 . 25 - 19)

* روسیه 3 - آمریکا صفر( 25 - 21، 25 - 19 و 25 - 21)

* صربستان 3 - بلغارستان صفر(25 - 23، 25 - 21 و 25 - 14)

جدول رده‌بندی گروه B:

1- آمریکا (10 بازی) 21 امتیاز

2- روسیه(10 بازی) 18 امتیاز

3- صربستان(10 بازی) 17 امتیاز

4- بلغارستان (10 بازی) 4 امتیاز



گروه C:

* استرالیا یک - بلژیک 3 (16 - 25، 21 - 25، 25 - 18 و 20 - 25)

* فنلاند 3 - کانادا صفر (25 - 18، 25 - 17 و 26 - 24)

* استرالیا صفر - بلژِک 3(20 - 25، 17 - 25 و 19 - 25)

* فنلاند صفر - کانادا 3(14 - 25، 24 - 26 و 17 - 25)

جدول رده‌بندی گروه C:

1- بلژیک (9 بازی) 23 امتیاز

2- کانادا (9 بازی) 17 امتیاز

3- فنلاند (9 بازی) 12 امتیاز

4- استرالیا (9 بازی) 8 امتیاز



گروه D:

* فرانسه 2 - آرژانتین 3 (20 - 25، 25 - 19، 25 - 17، 20 - 25 و 13 - 15)

* ژاپن صفر - آلمان 3(16 - 25، 17 - 25 و 27 - 29)

* ژاپن 3 - آلمان 2(25 - 22، 25 - 22، 14 - 25، 23 - 25 و 17 - 15)

* فرانسه 3 - آرژانتین صفر یک(25 - 21، 25 - 22، 23 - 25 و 25 - 16)



جدول رده‌بندی گروه D:

1- فرانسه (12 بازی) 30 امتیاز

2- آرژانتین (12 بازی) 25 امتیاز

3- آلمان (12 بازی) 14 امتیاز

4- ژاپن (12 بازی) 3 امتیاز



گروه E:

* جمهوری چک 3 - پرتغال 2 (18 - 25، 23 - 25، 25 - 23، 25 - 23 و 15 - 11)

* کره‌جنوبی 2 - هلند 3(31 - 29، 16 - 25، 25 - 23، 30 - 32 و 14 - 16)

* جمهوری چک 3 - پرتغال یک(26 - 24، 25 - 14، 17 - 25 و 25 - 17)

* کره‌جنوبی 2 - هلند 3(21 - 25، 27 - 25، 25 - 18، 19 - 25 و 9 - 15)



جدول رده‌بندی گروه E:

1- پرتغال (10 بازی) 18 امتیاز

2- هلند (10 بازی) 16 امتیاز

3- جمهوری چک (10 بازی) 15 امتیاز

4- کره‌جنوبی (10 بازی) 11 امتیاز