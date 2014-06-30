به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی کارگاه آفرینش جهان داستانی نام یکی از مجموعه دورههای آموزشی در موسسه فرهنگی-هنری خورشید راگا است که از نیمه دوم تیرماه امسال و به استادی مسعود بُربُر برگزار خواهد شد.
مسعود بربر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: نخستین گام این دوره آموزشی با نام «زایش و معماری کلمات» که به چگونگی زایش داستان میپردازد، شامل چهار نشست با نامهای «آغاز سخن، آغاز داستان»، «کلیدهای قفل قلم»، «تعلیق» و «زاویه دید» خواهد بود.
کارگاه شامل آشنایی با مباحث نظری داستان نویسی، خوانش داستان، و تمرین فردی و گروهی داستاننویسی خواهد بود.
این کارگاه آموزشی پیشتر چندین دوره توسط موسسه فرهنگی هنری خورشید راگا برگزار شده و هربار با محتوای تازه ارائه شده است.
نخستین نشستِ این دوره در تاریخ دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۳، ساعت ۶ تا ۸ پسین، در محل کانون معماران معاصر: واقع در شهرک غرب (قدس)، روبروی مرکز خرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شمارهی ۷، برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای هماهنگی و نامنویسی میتوانند با خانم امینی: ۲۳۲۰۷۶۵-۰۹۳۷ و ۸۸۲۶۰۵۵۵-۰۲۱ تماس گرفته و حضور خود را در این دورهی آموزشی اعلام کنند
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