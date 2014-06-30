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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹

کارگاه آفرینش جهان داستانی برگزار می‌شود

کارگاه آفرینش جهان داستانی برگزار می‌شود

دوره تازه کارگاه داستان‌نویسی مسعود بُربُر با عنوان «کارگاه آفرینش جهان داستانی» از شانزدهم تیرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره‌ آموزشی کارگاه آفرینش جهان داستانی نام یکی از مجموعه دوره‌های آموزشی در موسسه‌ فرهنگی-هنری خورشید راگا است که از نیمه دوم تیرماه امسال و به استادی مسعود بُربُر برگزار خواهد شد.

مسعود بربر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: نخستین گام این دوره‌ آموزشی ‏با نام «زایش و معماری کلمات» که به چگونگی زایش داستان می‌پردازد، شامل چهار نشست با نام‌های «آغاز سخن، آغاز داستان»، «کلیدهای قفل قلم»، «تعلیق» و «زاویه دید» خواهد بود.

کارگاه شامل آشنایی با مباحث نظری داستان نویسی، خوانش داستان، و تمرین فردی و گروهی داستان‌نویسی خواهد بود.

این کارگاه آموزشی پیش‌تر چندین دوره توسط موسسه فرهنگی هنری خورشید راگا برگزار شده و هربار با محتوای تازه ارائه شده است.

نخستین نشستِ این دوره در تاریخ دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۳، ساعت ۶ تا ۸ پسین، در محل کانون معماران معاصر: واقع در شهرک غرب (قدس)، روبروی مرکز خرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شماره‌ی ۷، برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای هماهنگی و نام‌نویسی می‌توانند با خانم امینی: ۲۳۲۰۷۶۵-۰۹۳۷ و ۸۸۲۶۰۵۵۵-۰۲۱ تماس گرفته و حضور خود را در این دوره‌ی آموزشی اعلام کنند
 

کد مطلب 2322492

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