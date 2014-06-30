به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی اظهار داشت: تاکنون شش دوره مراسم نکوداشت کربلایی کاظم ساروقی معجزه قرن توسط این اداره کل برگزار شده، که امسال شاهد برگزاری هفتمین نکوداشت این عزیز خواهیم بود.



وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این مراسم تا نیمه اول ماه مبارک رمضان با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی در امامزاده 72 تن ساروق برگزار می‌شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی با اشاره به شخصیت کربلایی کاظم گفت: کربلایی کاظم کشاورز بی‌سوادی بود که در یک روز مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفت و حافظ کل قرآن کریم شد.



حسینی در ادامه عیادت از سالمندان، ضیافت افطاری ویژه فعالان عرصه میراث فرهنگی و گردشگری، برپایی ایستگاه صلواتی در موزه مفاخر هنگام افطار، برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا، برگزاری جشن تکلیف فرزندان ممتاز کارکنان، تلاوت قرآن کریم در موزه‌ها و... را از دیگر برنامه‌های این اداره در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.



