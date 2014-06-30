بانوی جودوکار خراسان شمالی به تیم ملی دعوت شد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زینب یزدان دوست، بانوی جودوکار خراسان شمالی به نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی جودوی بانوان کشور دعوت شد.

وی اضافه کرد: این بانوی جودوکار استان به همراه 17 جودوکار دیگر به دور جدید اردوی آماده سازی تیم برای حضور در رقابت های آسیایی 2014 دعوت شده است.

خسرویار گفت: دور جدید تمرینات تیم ملی جودوی بانوان از یازدهم تیر با حضور 18 ورزشکار در محل سالن شهید کبکانیان تهران آغاز می شود و تا بیست و یکم این ماه ادامه دارد.

وی افزود: این اردو به منظور شناسایی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات آسیایی سال 2014 برگزار می شود.

به گفته وی علاوه بر زینب یزدان دوست از خراسان شمالی، کادر فنی تیم ملی جودوی بانوان سیمین سپهری از اصفهان، راضیه سلیمی و زهرا نادری از چهارمحال بختیاری، دنیا دهنوی از خراسان رضوی، طاهره آذرپیوند از کهکلویه و بویراحمد، فاطمه بروشکی از کرمانشاه، معصومه جعفری، الهام بهرامی، اکرم خانی اسدآبادی، سحر چغلوند، نرگس اسدزاده و لیلا چغلوند از لرستان، فاطمه برمکی از مازندران، فاطمه آقاجانی، صبا کرمعلی، مبینا عزیزی و انسیه موسوی از همدان را نیز به این اردوی آمادگی دعوت کرده است.

به گفته رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی این جودوکار خراسان شمالی باید صبح روز یازدهم تیر ماه خود را به مسؤول اردو مستقر در خوابگاه ورزشگاه شهید کبکانیان معرفی کند.