جودوکار خراسان شمالی مدال برنز کشور را کسب کرد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جواد روحانی؛ جودوکار وزن 90 کیلوگرم خراسان شمالی در پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور پیشکسوتان جودو به مقام سوم رسید.

او اضافه کرد: روحانی که در این مسابقات در رده سنی 50 تا 54 سال مبارزه می کرد، در مرحله نیمه نهایی برابر حریف خود مغلوب شد و موفق نشد به دیدار فینال راه یابد.

خسرویار گفت: پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور پیشکسوتان جودو در 10 رده سنی و هفت وزن قانونی در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

وی عنوان کرد: برترین های مسابقات جودوی قهرمانی کشور رده سنی پیشکسوتان در صورت صدور مجوز شورای برون مرزی با پرداخت هزینه های اعزام در رقابتهای جهانی ابوظبی شرکت می کنند.

خسرویار اظهار کرد: بنا به اعلام فدراسیون جهانی، رقابتهای پیشکسوتان قهرمانی جهان؛ سوم و چهارم آذرماه در ابوظبی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی مشتاقان زیادی در رشته جودو دارد و از این استان جودوکاران زیادی به عضویت تیم ملی درآمده اند.

پارسال تیم جودوی خراسان شمالی در تمامی رده‌های سنی در جایگاه سه تیم نخست کشوری قرار گرفته بود.

