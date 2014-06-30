به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «سپیده دمی که بوی لیمو می‌داد» سه شنبه 10 تیر در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید. این فیلم ساخته آزاده بیزار گیتی است و با موضوع بمباران شیمیایی سردشت ساخته شده است.

این فیلم روایتی از زندگی 5 زن مصدوم شیمیایی است که در بمباران سردشت شیمیایی شده اند. بمباران شیمیایی سردشت سال 66 بزرگترین بمباران شیمیایی جهان بعد از جنگ جهانی اول به شمار می آید.

علاقمندان برای تماشای این فیلم می توانند سه شنبه 10 تیر از ساعت 18 به تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.