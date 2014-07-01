هدف بعدی داعش ترکیه و اردن است

حجت الاسلام مهدی طائب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات گروهک تروریستی داعش با اشاره به اینکه ماهیت داعش را آمریکا و اسرائیل تشکیل می دهد افزود: این وقایع یک فتنه است.



این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه صهیونیست ها برای جلوگیری از حرکت عظیم انقلاب اسلامی که خود را در چهره بیداری اسلامی نمایان کرده است،درمانده شده اند افزود:هدف آنها رویگردانی ملت ها از این حرکت است که تنها راه آن ها دعواهای فرقه ای و تفرقه میان شیعه و سنی است.



طائب با اشاره به اینکه موفقیت داعش مبنی بر این است که کسی متوجه ارتباط آن ها با آمریکا و اسراییل نشود لذا به سرعت رنگ عوض می کنند گفت: ابتدا شعارشان دولت اسلامی عراق و شام بود که مطرح شد که چنین جنبشی چرا باید در عراق و شام محصور بشود لذا گفتند ما به دنبال خلافت اسلامی هستیم و دولت اسلامی را اعلام کردند.



وی با تاکید بر این که هدف بعدی آنها کشور ترکیه و اردن است افزود:امروز کشورهای حامی داعش به هراس افتاده اند به عنوان مثال کشور عربستان که تمام مخارج و هزینه های داعش را پرداخت می کند برای حفظ چهره خود اعلام آماده باش کرده است.



طائب در پاسخ به این سوال که گروهک داعش نام خود را به حکومت اسلامی تغییر داده اما در چند روز اخیر دیده شده که مساجد و اماکن مذهبی عراق در حال تخریب توسط داعش است،گفت:اعتقاد ما این است که اینها دست نشانده آمریکا و اسرائیل هستند لذا اسلامی را به نمایش می گذارند که کسی به سمت آن سوق پیدا نکند.



این کارشناسی سیاسی افزود:با دقت بر تصاویر تخریب بارگاه حضرت یونس(ع) مشاهده می کنید که با گلوله در حال تخریب مضجع شریف هستند،زمانی که می توان با چند ضربه از ابزار آلات ساختمانی این کار را انجام دهند چرا با گلوله ای که هزینه آن هم زیاد است این کار را انجام می دهند پس مشخص می شود محدودیت مالی ندارند.





