به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "باراک اوباما" اعلام کرده که 200 نیروی دیگر به عراق اعزام می کند تا محافظت از سفارت آمریکا در بغداد و همچنین آمریکایی های حاضر در عراق بهتر از قبل انجام شود.

علاوه بر این 200 نیرو، آمریکا تعدادی بالگرد و هواپیمای بدون سرنشین نیز به عراق اعزام کرده است.

در همین رابطه "جان کربی" سخنگوی پنتاگون، گفت : در حدود 200 نیروی آمریکایی روز یکشنبه وارد عراق شده اند تا امنیت سفارت آمریکا را افزایش داده و همچنین از تاسیسات موجود در فرودگاه بین المللی بغداد حفاظت کنند. علاوه بر این افراد، 100 نیروی دیگر نیز در آستانه ورود به عراق هستند.

کربی در ادامه افزود: این نیروهای اعزام شده بخشی از 300 نیرویی هستند که اوباما پیشتر از اعزام آنها به عراق خبر داده بود.

بر اسا این گزارش، در صورت اعزام 200 نیروی جدید تعداد کل نظامیان آمریکایی حاضر در عراق به 800 نفر می رسد.

نقشه اوباما برای عراق

الجزیره در ادامه با اشاره به بررسی طرح های نظامی مختلف در مورد عراق از سوی کاخ سفید می نویسد : اعزام جدید نیروها به عراق بخشی از تلاش های اوباما برای حمایت از دولت عراق است که در هفته های اخیر به شدت با نیروهای داعش درگیر شده است.

در همین رابطه یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت : آمریکا در حال بررسی طرح انجام یک عملیات نظامی مشترک در شمال غربی عراق است که مرکز فرماندهی آن در اقلیم کردستان خواهد بود.

در همین رابطه نظامیان آمریکایی حاضر در عراق در حال جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت موجود در مناطق مختلف این کشور هستند. پرواز هواپیماهای شناسایی آمریکا بر فراز عراق نیز در همین راستا انجام می شود و واشنگتن برای توسعه برنامه های خود در عراق صدها مشاور نظامی را نیز روانه بغداد کرده است.

این شرایط در حالی است که اوباما امکان حمله زمینی به عراق را رد کرده اما امکان حمله هوایی به مواضع داعش در این کشور را محتمل دانسته است.